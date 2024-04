Meta veut indiquer le contenu créé par l’IA sur ses réseaux : est-ce vraiment possible ?

L'empire de Mark Zuckerberg, Meta, vient de lancer « Made with AI ». L'entreprise a pour but d'identifier les contenus IA sur ses réseaux sociaux. Vers la fin des contenus deepfakes et de la désinformation sur internet ? En tout cas, Meta sera un des pionniers sur cette voie.

« Made with AI ». Meta va bientôt fixer cette mention sur les contenus IA. Le concept permet alors d'identifier la source des sons, des images, et même les vidéos sur les réseaux sociaux. À quand l'application de cette approche sur tous les sites web ?

Une réforme vers le mois de mai 2024

La vice-présidente en charge des politiques de contenus sur les réseaux sociaux de Meta, Monika Bickert, s'est exprimée sur le sujet. Elle a affirmé que la mention « Made with AI » s'appliquera sur ces plateformes à partir de mai 2024.

Facebook, Threads, et Instagram seront concernés par cette réforme. Meta pense à étendre la distinction sur « un plus grand nombre de contenus vidéo, audio et images ». L'algorithme va alors analyser toutes les publications sur ces plateformes. Il va détecter les contenus générés par l'IA. La mention « Made with AI » s'applique ensuite sur les publications concernées.

Meta Plans To Add Its 'Made With AI' Warning To More Content https://t.co/SXsXFRhGQt April 6, 2024

« Made with AI » ne va pas restreindre la liberté d'expression

Certains internautes sont assez réticents concernant cette réforme de Meta. En effet, l'algorithme pourra bloquer certains contenus, en plus de la mention « Made with AI ». Toutefois, l'entreprise californienne a rassuré le public.

Pour Meta, cette étiquette instaure une atmosphère de transparence sur ses réseaux sociaux. C'est aussi une meilleure approche pour traiter les contenus sur ces plateformes. Au lieu de censurer définitivement les cas concernés, Meta va plutôt les étiqueter.

Cependant, les équipes de Meta ne vont pas autoriser tous les contenus générés par l'IA, même s'ils ont annoncé la mention spéciale pour ces dernières. Les publications qui ne respectent pas les normes de l'entreprise seront supprimées.

« Tous les contenus contre l'ingérence dans le processus électoral, l'intimidation, le harcèlement, la violence, ou tout autre politique figurant dans nos normes communautaires », explique Meta.

Pour y arriver, l'entreprise va utiliser 100 fact-checkers indépendants. Cette approche permet de mieux détecter les contenus générés par l'IA.

Vers la fin des contenus deepfakes ?

Célébrités, hommes politiques, journalistes, etc. Personne n'est à l'abri des contenus deepfakes. L'exemple le plus récent est le cas de l'artiste Taylor Swift. Et plusieurs personnes sont victimes de fléau actuellement.

Meta a alors lancé « Made with AI » pour résoudre ce problème. Les autres entreprises high-tech vont bientôt suivre le mouvement. Microsoft, OpenAI, et Google ont rejoint l'équipe contre la désinformation.

Cette stratégie va atténuer les tensions politiques aux États-Unis. Avec l'approche des élections, les différentes manifestations dans les villes, les contenus deepfakes peuvent créer le chaos. L'engagement des géants de la tech va peut-être améliorer la situation. Les Américains attendent avec impatience la suite des évènements.

