Après ChatGPT pour le texte, voici Meta Voicebox pour générer de l’audio

Meta Voicebox repousse les limites de la génération audio en offrant des résultats stupéfiants. L’outil peut produire des voix ultra-réalistes avec des capacités d’édition inégalées, corrigeant les imperfections en temps réel.

Cette nouvelle technologie révolutionnaire permet de créer des fichiers audio de haute qualité avec une voix synthétique réaliste. Meta Voicebox offre des possibilités infinies, ouvrant la voie à de nouvelles expériences auditives dans divers domaines. Cette IA ouvre de nouvelles perspectives dans les domaines des livres audio, des assistants virtuels et de nombreuses autres applications.

Meta Voicebox : le générateur vocal révolutionnaire pour des créations sonores

En ce moment, nous nous rapprochons de manière croissante de la perspective intemporelle des individus qui nous a été annoncée il y a longtemps (à partir du mois d’avril). Meta a présenté Voicebox, sa plus récente innovation dans le domaine de la synthèse vocale générative. Par ailleurs, ils aspirent à égaler les réalisations de ChatGPT et Midjourney en matière de production de textes et d’images. Fondamentalement, c’est un générateur de clips sonores, similaire à GPT ou Dall-E. Par contre, au lieu de créer des œuvres artistiques visuelles séduisantes, il produit des extraits audio.

Meta décrit cet ensemble comme « une structure non autodéterminée de correspondance de flux. Il est programmé pour générer de la verbalisation en prenant en considération le contexte acoustique et linguistique ». En outre, il a été éduqué à partir de plus de 50 000 heures de données audio non triées. Cependant, Meta a utilisé des enregistrements vocaux et des transcriptions de livres audio du domaine public dans plusieurs langues. Ainsi, parmi les langues disponibles, vous trouverez l’anglais, le français, l’espagnol, l’allemand, le polonais et le portugais.

JUST IN: Meta AI introduces Voicebox, an all-in-one generative speech model.



Voicebox is an impressive breakthrough! It could do for speech what other models like GPT-3 and Stable Diffusion have done for text and images.



Some key details:

– Voicebox can synthesize speech… pic.twitter.com/NZqzJ2tC3y — elvis (@omarsar0) June 16, 2023

Meta Voicebox transforme les conversations en oracles linguistiques

Selon les spécialistes, ce jeu de données varié autorise le système à générer une discussion plus fluide. D’après quelques investigations, les schémas de détection auditive élaborés à partir de la voix synthétique produite par la Boîte Vocale démontrent une efficacité quasiment équivalente à celle des schémas élaborés à partir de la parole authentique. En outre, la parole produite par la machine montre simplement une réduction de 1 % du taux d’inexactitude. Par contre, les modèles de détection vocale contemporains enregistrent une diminution de 45 à 70 %.

Initialement, le système a été formé afin d’anticiper les fragments de langage. Il se base donc sur les segments voisins et la retranscription de la séquence. D’après les spécialistes de Meta, une fois qu’il a acquis la capacité de remplir le discours en se référant au contexte, le système peut utiliser cette compétence dans d’autres domaines de production de discours.

Par exemple, il peut l’utiliser dans l’élaboration de sections au sein d’un enregistrement audio. De plus, cela ne nécessite pas une reconstruction totale de l’entrée. Par ailleurs, Voicebox peut effectuer des ajustements sur les extraits audio en supprimant les interférences sonores.

La révolution de la communication : les IA génératrices de voix promettent l’avenir

Les progrès réalisés dans le domaine de la technologie vocale grâce aux intelligences artificielles (IA) générateurs de voix sont d’une importance capitale. Ces IA ont la capacité remarquable de synthétiser des voix humaines réalistes. Ils peuvent offrir une qualité et une expressivité exceptionnelles. Il possède également des algorithmes avancés d’apprentissage automatique et de traitement du langage naturel. Ainsi, ces IA peuvent reproduire les subtilités et les nuances propres à la parole humaine. Cela rend les interactions avec les machines plus naturelles et intuitives.

À l’avenir, les applications des IAgénératrices de voix seront multiples, que ce soit dans le domaine des assistants virtuels, des interfaces homme-machine ou même dans l’industrie du divertissement. Elles permettront aux utilisateurs de communiquer de manière fluide et convaincante avec les systèmes informatiques.