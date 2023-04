Microsoft Athena : une puce IA pour booster ChatGPT et défier Nvidia

La nouvelle puce IA de Microsoft, Athena, promet de révolutionner l’efficacité de ChatGPT en défiant le leader actuel, Nvidia. Cependant, les performances de traitement de ChatGPT atteignent de nouveaux sommets, offrant des avantages significatifs pour les applications de l’IA.

Microsoft Athena offre une puissance de traitement sans précédent pour les applications d’IA. ChatGPT est déjà considéré comme l’un des modèles de langage les plus avancés au monde. Ainsi, l’intégration de Microsoft Athena devrait permettre à ChatGPT de réaliser des tâches plus complexes et de produire des résultats encore plus précis.

Cette annonce marque une avancée significative pour les technologies d’IA. Cela offre des perspectives passionnantes pour l’avenir de l’apprentissage automatique et de l’analyse de données.

Microsoft Athena: la solution pour ChatGPT sans dépendre de Nvidia ?

D’après les informations rapportées par The Information, Microsoft a entrepris la création de ses propres puces d’intelligence artificielle. Tout ça dans le but de pouvoir former de vastes modèles de langage sans dépendre de fournisseurs tiers tels que Nvidia. Cependant, cela représente une source de coûts importants.

Le projet, baptisé Athena, est développé en secret depuis 2019. Il a été testé par des membres du personnel de Microsoft et d’OpenAI sur des modèles de langage, notamment GPT-4. De plus, Nvidia est actuellement le principal fournisseur de puces pour serveurs d’IA. L’entreprise à une forte demande pour ses GPU A100, nécessaires pour la mise en marché de ChatGPT. Cela entraîne une augmentation significative du coût des puces haut de gamme de Nvidia, les GPU H100. En outre, la disponibilité de ces puces pour les clients d’Azure n’est pas encore annoncée. De plus, l’année prochaine, la société prévoit de les rendre disponibles pour un usage interne.

Microsoft Athena s’arme pour l’avenir de l’IA avec ChatGPT

Selon certaines sources, Microsoft aurait mis en place une stratégie pour produire plusieurs générations de puces, y compris des puces d’IA. Contrairement à Nvidia, l’entreprise de Redmond n’a pas l’intention de remplacer ses puces d’IA existantes. Néanmoins, les efforts internes de Microsoft pourraient réduire considérablement les coûts. Cependant, la société poursuit l’intégration d’éléments IA dans diverses applications comme Bing, Office et GitHub. De plus, Microsoft travaille depuis plusieurs années sur ses propres puces ARM. Tout ça dans le but de les utiliser pour ses serveurs.

Microsoft is pushing the boundaries of AI with Athena, their new chip powered by NVIDIA. Exciting times ahead for the world of tech and innovation! #AI #Microsoft #NVIDIA pic.twitter.com/NUUVuWC6WM — ArdentChain (@ArdentChain) April 20, 2023

Bien que ces puces ARM ne soient pas encore disponibles sur le marché, Microsoft a déjà collaboré avec AMD et Qualcomm. Par ailleurs, le but du partenariat consiste à créer des puces sur mesure pour les Surface Laptop et Surface Pro X. Microsoft rejoindrait les rangs d’Amazon, Google et Meta s’ils arrivaient à produire leurs propres puces d’IA. Toutefois, les dernières versions de langages informatiques de grandes entreprises requièrent l’utilisation des puces Nvidia.

La prise de contrôle de ARM par Nvidia : vers une hégémonie technologique ?

Spécialisée dans les technologies de l’informatique, NVIDIA se distingue par la production de processeurs graphiques performants et de solutions d’intelligence artificielle. En 2020, l’entreprise a annoncé son projet d’acquérir ARM, une entreprise britannique. Ce dernier est spécialisé dans la conception de puces pour les dispositifs mobiles et l’Internet des objets. De plus, cette acquisition permettrait à NVIDIA d’étendre son influence sur le marché des processeurs. Cela se fait grâce à la combinaison de l’expertise d’ARM en matière de puces mobiles avec celle de NVIDIA en matière de processeurs graphiques et d’intelligence artificielle.

Cependant, l’amélioration de la concurrence pourrait entraîner une plus grande variété de choix et une gamme de produits élargie pour les consommateurs. Néanmoins, l’acquisition est soumise à l’approbation des régulateurs. Cela suscite des craintes quant à la concentration de pouvoir sur le marché de la conception de puces.