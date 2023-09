Microsoft veut créer des Data Centers nucléaires : Découvrez la folle stratégie

Microsoft veut des data centers nucléaires pour se soustraire des contraintes énergétiques. Cette folle stratégie intéresse également d’autres acteurs du milieu.

Le géant américain de l’informatique est à la recherche d’un responsable pour la gestion de son programme de technologie nucléaire. Celui-ci aura pour mission de piloter le développement et la mise en œuvre de sa stratégie énergétique basée sur les petits réacteurs modulaires. Microsoft veut se doter de data centers nucléaires.

Microsoft fait tourner ses datas centers à l’énergie verte

Les centres de données sont de véritables gouffres énergétiques. Précisons que 54 % des dépenses d’un data center se focalisent sur le poste énergétique. Par ailleurs, les systèmes de refroidissement et les serveurs constituent les éléments les plus énergivores.

Le poste énergétique des data centers pose de sérieux problèmes écologiques. D’où la nécessité pour ces installations de se tourner vers les énergies renouvelables ou vertes. C’est effectivement dans cette perspective que Microsoft explore la piste du nucléaire.

Rappelons que l’an dernier, la compagnie fondée par Bill Gates a obtenu une certification Clean Energy Credits des autorités canadiennes. Celle-ci s’obtient en optant pour de l’énergie verte – d’un fournisseur canadien – pour alimenter ses installations. C’est le cas des data centers de Microsoft avec l’énergie nucléaire de l’Ontario Power Generation.

Des PRM pour alimenter les data centers

Les centres de données sont essentiels aux offres et aux services de Microsoft. L’intégralité de ses infrastructures cloud et pour l’intelligence artificielle repose sur ses data centers. L’approvisionnement en énergie ne serait plus en problème avec des installations dotées de petits réacteurs modulaires.

Le recrutement vise à peaufiner cette stratégie. Le nouveau responsable va diriger l’évaluation technologique de l’intégration des PRM et des microréacteurs pour l’alimentation des data centers, explique Microsoft dans son annonce. La fonction implique également la recherche et le développement d’autres technologies énergétiques.

Les réseaux électriques du monde entier éprouvent des difficultés. L’approvisionnement en énergie est devenu un défi majeur pour les centres de données. Le moindre manquement peut avoir de graves répercussions. La transition vers les énergies renouvelables rend la situation encore plus insoutenable. D’où le recours au nucléaire étant sans émission de CO 2 .

Vers une généralisation des PRM pour les data centers ?

Les centrales nucléaires conventionnelles sont difficiles à mettre en place. Le montage coûte très cher et les travaux prennent beaucoup de temps. Les PRM constituent une alternative moins coûteuse et plus rapide à installer.

Des fournisseurs d’électricité envisagent ainsi de doter leurs centrales de petits réacteurs modulaires. Cela est notamment le cas de l’Ontario Power Generation. Par ailleurs, l’autre solution est de directement doter les centres de données de PRM. Notons que cette alternative donnerait davantage d’autonomie aux data centers.

Il faut savoir que Microsoft n’est pas seul à explorer la piste des data centers avec PRM. Spécialiste de l’énergie nucléaire, la compagnie suédoise Kärnfull Next envisage de construire une centrale de plusieurs PRM pour alimenter les centres de données. Le groupe britannique Rolls-Royce planifie d’équiper en PRM plusieurs data centers d’ici 2030.

Les centres informatiques se dirigent ainsi vers la généralisation des PRM pour réduire les dépenses du poste énergétique. Cela sans risquer la perte de performances.