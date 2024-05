Microsoft défie Apple et Google avec son nouveau magasin de jeux mobiles

Lors d'une annonce surprise faite il y a quelques jours, Microsoft a révélé son intention de lancer une plateforme pour les jeux mobiles dans le courant de l'année. L'entreprise se lance ainsi sur le marché lucratif des jeux mobiles, défiant Apple et Google, qui dominent actuellement le secteur avec leurs boutiques d'applications respectives.

Dans une déclaration qui a pris l'industrie du jeu vidéo par surprise, Microsoft a dévoilé son intention de faire son entrée sur le marché ultra-lucratif du jeu mobile. Cette annonce a été faite lors d'un événement organisé par Bloomberg, où Sarah Bond, la présidente de la division Xbox, a levé le voile sur les plans ambitieux du géant technologique.

Défier les géants établis

En lançant sa propre plateforme de jeux mobiles, Microsoft s'attaque de front aux acteurs dominants du secteur, à savoir Apple et Google. Jusqu'à présent, ces deux mastodontes ont régné en maîtres sur le marché grâce à leurs boutiques d'applications respectives, qui concentrent la majorité des téléchargements et des revenus liés aux jeux mobiles.

Toutefois, avec l'acquisition récente d'Activision Blizzard King pour la somme de 69 milliards de dollars, Microsoft dispose désormais d'un atout de poids dans son offensive : la franchise à succès « Candy Crush Saga« . Ce jeu phare, qui a généré plus de 20 milliards de dollars de revenus, sera l'un des fers de lance de la nouvelle plateforme dès son lancement prévu en juillet.

Une expérience transversale

Selon Sarah Bond, l'objectif de Microsoft est de proposer une expérience de jeu mobile véritablement transversale, où l'identité du joueur, sa bibliothèque de jeux et ses récompenses ne seront plus cantonnées à un seul écosystème fermé. Au contraire, les utilisateurs pourront accéder à leur profil et leurs contenus depuis différents appareils, offrant ainsi une flexibilité inédite.

« Votre identité, votre bibliothèque, vos récompenses voyageront avec vous au lieu d'être verrouillées dans un seul écosystème », a déclaré la dirigeante de Xbox.

Un lancement progressif

Contrairement aux attentes, Microsoft ne lancera pas immédiatement une application dédiée pour sa plateforme de jeux mobiles. Au lieu de cela, le déploiement initial se fera via les navigateurs web, permettant ainsi aux joueurs d'y accéder depuis n'importe quel appareil connecté à Internet.

Cette approche progressive pourrait s'avérer judicieuse, offrant à Microsoft le temps de peaufiner son offre et de construire une base d'utilisateurs solide avant de se lancer dans le développement d'une application native.

Avec cette initiative, Microsoft remet en question le statu quo du marché du jeu mobile et ouvre un nouveau front dans la bataille pour la suprématie de ce secteur en pleine expansion. Les géants Apple et Google seront certainement attentifs à cette nouvelle concurrence, qui pourrait bouleverser les équilibres établis.

