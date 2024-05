Après la fermeture de studios clés, Xbox à un tournant

Microsoft a décidé de fermer quatre studios de développement de jeux vidéo de Bethesda, société rachetée en 2021 pour 8,1 milliards de dollars, dans le cadre d'une restructuration visant à se concentrer sur ses priorités stratégiques.

Les studios concernés sont Arkane Austin, Tango Gameworks, Alpha Dog Games et Roundhouse Games. Certains développeurs seront transférés vers d'autres entités, mais d'autres seront licenciés. Cette mesure s'ajoute aux 1 900 emplois supprimés dans la division jeux vidéo du groupe en janvier dernier.

Une pilule amère

L'annonce de Microsoft a suscité de sérieux doutes chez de nombreux commentateurs et analystes. Comment faire confiance à un groupe qui, il y a quelques semaines encore, faisait l'éloge de ces mêmes studios aujourd'hui sacrifiés sur l'autel de la restructuration ?

Ce revirement soudain est d'autant plus inquiétant que certaines des entités fermées, comme le studio Tango Gameworks, jouissaient d'une réputation prestigieuse auprès de la critique et du public pour l'excellence de leurs réalisations.

Un avenir incertain pour Xbox

Si ces fermetures sont destinées à concentrer les effectifs sur les projets les plus prometteurs, elles affaiblissent indéniablement l'image déjà écornée de la marque Xbox. Dans un contexte particulièrement délicat, qui fait suite à ses récents revers commerciaux, cette cure d'assainissement risque d'être perçue comme un nouvel aveu de faiblesse de la part de Microsoft.

Au-delà des enjeux financiers, c'est aussi l'avenir créatif de Xbox qui se joue. Avec la fermeture de studios réputés comme Tango Gameworks, le risque est grand de voir l'éditeur perdre en attractivité auprès des développeurs les plus talentueux. Une menace de taille pour une entreprise qui mise gros sur le contenu exclusif pour vendre ses consoles et services.

Les mois à venir seront donc décisifs pour savoir si Xbox saura ou non rebondir et retrouver les faveurs du public et des créateurs après la période actuelle de vaches maigres.

