Microsoft annonce l’IA Copilot for Security : la solution pour protéger votre PC ?

Microsoft propose une solution innovante et adaptable en promettant de transformer la manière dont les entreprises appréhendent la sécurité informatique.

Le monde de la cybersécurité est sur le point de connaître une révolution avec l'introduction d'un nouvel outil par Microsoft. Le géant de la technologie s'apprête effectivement à lancer Copilot for Security, un produit tant attendu par les professionnels du secteur.

Copilot for Security : en quoi est-ce un outil de cybersécurité révolutionnaire ?

Au cœur de cette nouveauté, on trouve Copilot for Security. Ce chatbot basé sur l'IA de dernière génération promet, en effet, de changer la donne. Il est conçu spécialement pour les professionnels de la cybersécurité. Quant à sa raison d'être, c'est de renforcer la protection contre diverses menaces virtuelles. Ce lancement intervient, rappelons-le, dans un contexte où la cybersécurité se retrouve au cœur des préoccupations des entreprises.

L'un des aspects les plus attrayants de Copilot for Security est sa flexibilité en matière de tarification. À partir du 1er avril, Microsoft proposera d'ailleurs ce service à 4 dollars de l'heure. Il permettra aux entreprises de l'adopter selon leurs besoins sans engagement financier lourd.

De quoi cette innovation est-elle capable ?

Le produit Microsoft a été propulsé par GPT-4 d'OpenAI, puis enrichi par un modèle spécifique développé par la compagnie elle-même. C'est une innovation qui offre de multiples possibilités. D'une part, il donne accès à des informations à jour sur les menaces. D'autre part, il permet une analyse poussée des incidents de sécurité. Bref, Microsoft souligne que ce chatbot intègre les données de 78 000 milliards de signaux de sécurité qu'il collecte au quotidien.

En plus de fournir des résumés et des analyses, Copilot for Security facilite la collaboration entre professionnels. Il propose, à ce titre, un tableau d'affichage pour échanger sur les incidents. Vous pourrez, par la même occasion, synthétiser les événements pour vos rapports. En outre, sachez que les utilisateurs peuvent interagir avec le chatbot en langage naturel, lui soumettre des fichiers à analyser ou même lui demander d'examiner du code. Et il ne faut pas oublier que toutes ces interactions sont, par-dessus tout, consignées.

La simplicité au cœur de Copilot for Security

Côté flexibilité, le modèle de tarification à l'utilisation de Copilot for Security reflète la volonté forte de Microsoft. Les entreprises peuvent, de ce pas, dimensionner leur utilisation de l'outil en fonction de leurs besoins réels. Microsoft affirme que ce système permettra un déploiement rapide et à faible coût. Vous n'aurez donc pas besoin d'investissements initiaux conséquents.

Cette initiative ne résulte pas du hasard. Elle intervient alors que Microsoft a été la cible de cyberattaques d'envergure. Le groupe Nobelium a, rappelons-le, réussi à infiltrer les systèmes de l'entreprise. Ces incidents ont poussé l'enseigne à repenser sa stratégie de sécurité, en particulier pour son cloud Azure, qui a subi des attaques significatives.

