MidJourney ajoute cette option pour rivaliser avec Photoshop : trop tard ?

Pour être en concurrence directe avec Photoshop, MidJourney a ajouté une toute nouvelle fonction à son IA générative d’image.

Les IA génératives d’images telles que MidJourney ont pour objectif de générer un contenu inédit à partir d’une description textuelle. Mais ces outils peuvent également être utilisés dans le but d’ajouter un nouvel élément dans une image préexistante. C’est ce que l’on appelle le generative fill dans Photoshop ou l’inpainting.

Le processus de génération d’image par IA en quelque mots

Le processus de fonctionnement de l’inpainting et du generative fill est le même. Il ne s’agit donc pas d’une simple copie-coller comme on avait l’habitude de faire quand on voulait ajouter une image de fond par exemple. Cette nouvelle fonction de MidJourney consiste à sélectionner une partie de l’image tout en ajoutant un prompt dans une zone de texte. À ce titre, la description qui se trouve dans la zone de texte sert de point d’entrée pour que MidJourney puisse ajouter les nouveaux éléments.

Ce processus de génération d’image de l’IA est plus intuitif et permet de faciliter l’édition d’un contenu. L’intelligence artificielle va cependant générer de manière automatique les nouveaux objets dans l’image préexistante. Elle peut également les ajuster, les remplacer ou les supprimer selon la description que l’utilisateur tape.

« Vary » : la nouvelle fonctionnalité de MidJourney pour concurrencer avec generative fil d’Adobe Photoshop

Tôt cette semaine, MidJourney a ajouté une nouvelle fonction appelée « Vary ». Cet outil de sélection permet aux utilisateurs de relancer la génération d’une image, ou plus précisément de régénérer une partie de l’image que l’outil lui-même a générée. Son utilisation consiste à relancer la génération de l’image afin d’obtenir un résultat différent de celui proposé antérieurement.

La nouvelle fonction « Vary » qui va (peut-être) détrôner Photoshop se trouve dans l’interface MidJourney dans le serveur Discord. Deux options s’offrent cependant aux utilisateurs : l’outil de sélection rectangulaire et l’outil lasso. Il suffit donc de choisir entre ces deux options pour sélectionner la partie de l’image à modifier avant de soumettre votre demande à l’IA de MidJourney. Ce n’est que par la suite qu’elle va essayer de régénérer la zone sélectionnée pour obtenir une nouvelle variante de l’image.

Vary MidJourney vs Generative Fill : bientôt la fin du règne de Photoshop ?

Adobe Photoshop a dominé le monde de l’édition d’image depuis plusieurs années. Il est vite devenu incontournable et l’ajout de la fonction générative fill ou remplissage génératif a fait de lui l’un des meilleurs outils du marché.

Mais MidJourney a voulu entrer dans la course et a également ajouté une nouvelle fonction à son IA générative d’image. Vary vient donc changer le paysage, mais à première vue, il y a encore des ajustements à faire. À titre d’exemple, cette nouvelle fonction ne peut être utilisée que sur une image qui a été générée par MidJourney.

Par contre, elle permet aux utilisateurs d’éviter l’abonnement mensuel à Photoshop qui est aujourd’hui de 240 $. Cela dit, il faut payer près de 10 $ par mois pour bénéficier du plan de base de MidJourney, soit un prix de 96 $ pour un paiement annuel.

Il faut tout de même noter que les outils proposés par MidJourney sont plus limités. Contrairement à Photoshop, ceux de MidJourney ne disposent pas des outils palette, pinceaux, masquage de calque, etc. Il s’agirait plutôt d’un outil semblable à Stable Diffusion qui est généralement utilisé à des fins de recherches.