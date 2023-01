Mr Robot, la série : rétrospective 3 ans après

Mr Robot a été diffusé en premier sur USA Network en juin 2015, puis en France en 2016. Il rassemble la grande partie des non-dits de la société moderne, allant de l’arnaque autorisée des institutions financières aux effets de l’addiction à la morphine.

Sam Esmail a créé la série Mr Robot, une série américaine qui combine le Thriller et la technologie moderne. La série raconte les problèmes de personnalité d’un génie de l’informatique, Elliot Alderson. Elle ne manque pas non plus de dénoncer les différentes formes de malversations perpétrées par les géants de la société. Au fil des 4 saisons, Mr Robot a toujours captivé l’attention des téléspectateurs. Beaucoup ont même attendu la saison 5 qui a fini par être annulée. Néanmoins, les 4 saisons ont suffi pour montrer ce que Sam Esmail voulait nous faire part. Nous voici 3 ans après la fin de la série et il accroche toujours un nombre croissant de fans.

Mr Robot : ça raconte quoi ?

Excellent programmeur new-yorkais, Elliot Alderson (Rami Malek) travaille pour la société Allsafe Security. Il occupe un poste de technicien en sécurité informatique au profit de nombreux clients. En même temps, il se permet de pirater les comptes de ses proches. Elliot joue les héros en tant que cyber-justicier et traque les cybercriminels pendant ses temps libres.

A cause de son trouble dissociatif de la personnalité, il rencontre un certain Mr Robot, qui n’est en réalité que dans sa tête. Ce dernier a invité Elliot à rejoindre son groupe de hackers : Esociety. Le mystérieux personnage avait pour objectif de rétablir l’ordre dans la société en faisant tomber les plus grandes institutions financières et les grandes firmes mondiales. Elliot s’est vite emballé dans l’aventure quand il a aperçu que E. Corp., la compagnie qui a entraîné la mort de son père, figure dans la liste des cibles.

Une histoire dramatique qui relate l’atrocité dans la société actuelle

D’un côté, la série Mr Robot met en exergue les vols autorisés auxquels les banques s’adonnent. Esmail montre également la faiblesse du système qui n’arrive pas à les combattre. Ce qui a poussé son inspiration à inventer un personnage imaginaire qui n’est, en fait, que le prolongement du dégoût d’Elliot envers le système.

Par ailleurs, le créateur de la série veut exposer les conséquences de l’addiction à la morphine, le cas d’Elliot plus précisément. C’est, sans doute, ce problème de drogue, associé à son trouble de la personnalité, qui a fait naître son ami imaginaire, Mr Robot, mais pas que. En réalité, on voit en tout 5 personnalités qui s’expriment à travers le personnage d’Elliot.

Mr Robot : La saison 5 annulée

La série Mr Robot a pris fin en décembre 2019, c’est-à-dire il y a 3 ans. En réalité, les créateurs ont prévu de sortir une cinquième saison, mais finalement, ils ont arrêté à la saison 4. D’après eux, cette fin est parfaite. En effet, la succession de morts au fil de la dernière saison montre un semblant de fin de voyage pour les fans de la série.

Cela a commencé par l’exécution d’Angel dès le début de la saison, puis il y a le suicide de l’otage d’Elliot. Tout porte à croire que l’heure est venue pour le terrible hacker et ses nombreuses personnalités de payer pour leurs fautes.