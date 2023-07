Threads explose ce record de ChatGPT et TikTok, Musk insulte Zuck de cuck

Dès son lancement, Threads, présenté comme le rival de Twitter, a généré un engouement phénoménal. Le nouveau réseau atteint un nombre d’utilisateurs record en moins d’une semaine. Un succès qui agace visiblement Elon Musk qui n’hésite pas à traiter Mark Zuckerberg de cuck (cocu).

Plus de 100 millions d’utilisateurs en moins d’une semaine

Rien que le lancement de Threads la semaine dernière, le 5 juillet plus précisément, a généré un gros buzz. Un buzz qui n’est pas retombé puisque le nombre d’inscrits a rapidement explosé. Moins de dix heures seulement après le lancement, la plateforme comptait déjà 10 millions d’utilisateurs.

Vendredi dernier (soit deux jours après le lancement), Mark Zuckerberg lui-même se dit dépassé par le succès de son nouveau réseau alors que le nombre d’utilisateurs dépasse les 70 millions. Il a fallu le week-end par la suite pour que Threads atteigne les 100 millions d’abonnés.

Zuck is a cuck

Face à quoi, Elon Musk fulmine, Threads étant présenté comme un site de micro-blogging qui vient concurrencer Twitter. D’ailleurs, le nouveau propriétaire du réseau à l’oiseau bleu n’a pas hésité à traiter Zuckerberg de cuck. « Zuck is a cuck », écrit-il dans un Tweet dimanche dernier.

Threads bat de loin le record de TikTok et de ChatGPT

Neuf mois après son lancement, TikTok a atteint les 100 millions d’utilisateurs. À cette époque (TikTok à été lancé en septembre 2016), internautes et experts étaient surpris par cette rapidité de croissance, mais ChatGPT est venu écrasé ce record.

Lancé en novembre 2022, l’outil d’IA générative passe la barre des 100 millions d’utilisateurs en deux mois. Pour information, Instagram n’a atteint ce chiffre qu’au bout de deux ans et demi après son lancement en 2010.

Avant ce Tweet désobligeant insultant le créateur de Threads, Elon Musk a déjà accusé Zuckerberg d’avoir embauché d’anciens techniciens de Twitter pour créer une copie de la plateforme qu’il a acquis pour 44 milliards de dollars fin 2022.

Musk a également menacé de traîner Zuckerberg en justice. Dans une lettre envoyée au propriétaire de Meta, l’avocat de Musk énonce clairement que Threads est une copie de Twitter. Il fustige les employés de Twitter embauché par Threads qui auraient encore accès aux secrets commerciaux de Twitter.

Competition is fine, cheating is not