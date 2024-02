AdsPower : l’outil tout-en-un des pros du marketing digital

Gérer plusieurs comptes en même temps, tout en améliorant le ciblage des clients, en passant par l’analyse en temps réel de la prospection. Et ce n’est pas tout. Ce sont les fonctionnalités de base d’AdsPower. Et cet outil figure parmi les références pour les professionnels du marketing.

Start-up, PME, ou grandes firmes multinationales. Toutes les entreprises passent par des campagnes publicitaires pour promouvoir leurs activités. Et c’est ici qu’AdsPower intervient. Avec ses nombreuses fonctionnalités, l’utilisateur peut gérer efficacement les différentes prospections de l’entreprise. Une aubaine, surtout avec l’évolution du numérique. En effet, les sociétés qui maîtrisent le monde d’internet ont plus de chance de réussite à notre époque.

Qu’est-ce que AdsPower ?

Certains professionnels classent AdsPower dans la catégorie des « navigateurs multi connexions ». Et cette définition résume parfaitement les fonctionnalités de cet outil. En effet, l’utilisateur peut créer un environnement de navigation séparé, en se basant sur différentes adresses IP. Il sera alors plus facile d’avoir des données sur les tendances commerciales à travers le monde.

Cet avantage permet d’améliorer le ciblage des clients, avec des publicités adaptées à chaque attente. De plus, l’expert en marketing pourra aussi connaître les ventes en temps réel avec cette option. Et ce ne sont que les atouts clés. AdsPower propose différentes options diversifiées pour satisfaire les besoins de toutes les entreprises.

Quelles sont les fonctionnalités clés d’AdsPower ?

AdsPower est l’outil de référence pour gérer les publicités d’une entreprise. Il se base alors sur plusieurs fonctionnalités pour atteindre cet objectif. La manipulation et l’association de ces options permettent à l’utilisateur d’adopter plusieurs stratégies. Comme quoi, AdsPower reste un outil. L’intelligence humaine est toujours là pour le guider.

Gestion de compte

L’outil est capable de gérer jusqu’à 50 000 comptes dans un seul et même espace de travail. L’expert en marketing aura alors un aperçu des campagnes sur les réseaux sociaux, les différents sites, les forums, etc.

Le spécialiste sera aussi notifié des changements en fonction de la performance des publicités. De ce fait, il pourra ajuster certains paramètres afin d’affiner le ciblage. Et avec quelques manipulations, cette fonctionnalité est un allié pour manager les budgets du service marketing.

Interface personnalisée

L’intelligence humaine sera toujours le maître à bord. Et pour assurer une productivité optimale, l’utilisateur pourra modifier l’interface de travail à sa guise. Il pourra créer des étiquettes, des tableaux, et d’autres techniques pour faciliter l’accès à l’outil. Il sera alors plus simple de trouver certaines informations concernant les campagnes publicitaires.

Automatisation des tâches

AdsPower va se concentrer sur la gestion et la publication des campagnes marketing. L’utilisateur, quant à lui, se focalise surtout sur la création de ces prospections. L’être humain se chargera alors des missions techniques. Et pour l’aider dans ces tâches, AdsPower s’occupera des obligations répétitives. Les interventions manuelles seront diminuées, car l’outil va ajuster automatiquement les campagnes en fonction des tendances.

Et la sécurité ?

Oui, vous allez utiliser plusieurs adresses IP avec AdsPower. Mais ne vous inquiétez pas, car cette approche n’expose pas vos données aux hackers. Loin de là. L’outil dispose d’un protocole de sécurité assez efficace pour bloquer les accès non autorisés. Par ailleurs, vous pourrez aussi exploiter le VPN d’AdsPower. C’est une stratégie assez innovante pour garder son anonymat sur internet.

Suivi en temps réel

AdsPower analyse les données, et fournit un rapport en temps réel à l’utilisateur. Cette capacité permet de tirer le meilleur parti des campagnes publicitaires, tout en minimisant les dépenses. L’approche sera alors plus précise et plus efficace afin d’avoir un retour sur investissement optimal.

Un outil pour toute l’équipe

Non, AdsPower ne se limite pas à un seul utilisateur. Il peut être réparti avec tous les membres de l’équipe marketing. La fonctionnalité chat permet alors d’échanger entre les différents spécialistes pour optimiser les campagnes publicitaires. Vous pourrez compter sur le calendrier partagé afin d’avoir un système de gestion centralisé. De ce fait, tous les membres auront une idée claire sur les prospections en cours.

Certains professionnels exploitent cette fonctionnalité pour déléguer les missions. Il sera plus aisé de voir les progressions des membres, et aussi la performance de chaque campagne. Et il est possible de partager des fichiers, ou d’ajouter des commentaires sur les missions existantes.

Focus sur les extensions

L’outil ne se limite pas aux fonctionnalités de base. En effet, l’utilisateur aura des options spécifiques, connues sous le nom « extension ». Sur Chrome, par exemple, le spécialiste n’a qu’à télécharger ces options, et les intégrer à AdsPower. C’est la manipulation la plus facile et la plus rapide.

Par contre, il est aussi possible de créer une extension personnalisée. C’est une mission pour les programmeurs. En se focalisant sur les langages de programmation, ces spécialistes peuvent concevoir des extensions spécifiques pour les entreprises. Cette approche permet alors d’adapter AdsPower aux attentes de l’équipe marketing.

Les avantages d’AdsPower pour les entreprises

La sécurité

L’outil dispose de plusieurs fonctionnalités pour renforcer son protocole de sécurité. Ici, l’objectif est de bloquer les accès malveillants aux serveurs de l’entreprise. La technologie Sandbox, par exemple, est la référence dans cette catégorie. Elle isole les différents sites web afin de les analyser. Il sera plus facile de bloquer les intrusions aux appareils de l’entreprise.

Par ailleurs, l’outil peut restreindre les cookies. Il sera alors impossible de traquer l’utilisateur sur le web. Le mode de navigation privée permet aussi de brouiller les pistes durant la connexion.

Les entreprises peuvent compter sur les empreintes digitales réelles pour assurer la sécurité des données. Cette technique est nécessaire pour distinguer les sessions de connexion authentiques, et les tentatives d’intrusion des hackers.

Le proxy mobile

Cet avantage permet de manipuler plusieurs adresses IP sur un seul et même appareil. De ce fait, l’utilisateur pourra accéder à des sites restreints dans certaines régions.

Pour s’y faire, AdsPower se base sur l’outil Proxidize. Ce dernier figure parmi les leaders dans le domaine des réseaux mobiles. L’outil offre à l’utilisateur une possibilité de gestion avancée.

La navigation séparée

C’est l’avantage majeur d’AdsPower. L’outil est capable de créer un environnement où les navigateurs fonctionnent indépendamment. Chaque logiciel aura alors ses propres données. Cache, cookies, historiques, IP, etc. Cette approche permet d’assurer la sécurité en ligne de l’entreprise. En même temps, l’utilisateur pourra aussi gérer plusieurs comptes à partir d’un seul appareil. C’est une stratégie efficace pour analyser les performances de campagne de publicité en cours.

Le suivi analytique

N’oublions pas la capacité d’analyse d’AdsPower. Ce privilège est une aubaine pour assurer la performance des campagnes publicitaires. En effet, l’utilisateur aura un suivi et un rapport détaillé sur une seule et même interface. Nombres de visite, taux de clics, taux de conversion, dépenses, ou autres. Dans certains cas, l’outil peut même fournir des données sur le ciblage et l’engagement des clients.

Et avec le système de navigation séparé, AdsPower peut évaluer les comportements des clients sur différentes plateformes. L’utilisateur aura alors la possibilité de créer des annonces adaptées à ces informations pour optimiser les publicités.

Pour les publicités sur les réseaux sociaux

L’utilisateur peut exploiter la fonctionnalité de navigation séparée d’AdsPower afin de suivre la performance de chaque campagne sur les médias sociaux. Il pourra alors traquer toutes les variations de tendance en fonction de l’IP de chaque navigateur. En cas de baisse de performance, le spécialiste pourra ajuster rapidement son approche.

Le marketing d’affiliation

Cette technique de promotion est aussi une référence sur internet. Avec AdsPower, les URL et les articles d’affiliation gagnent plus de visibilité. En effet, chaque compte utilisé peut promouvoir plusieurs liens. Et n’oubliez pas qu’AdsPower est capable de gérer jusqu’à 50 000 identifiants.

Concernant les gros sites de vente

La gestion multicompte d’AdsPower est aussi très efficace sur Amazon et sur eBay. L’utilisateur peut avoir des informations en temps réel sur plusieurs boutiques en ligne grâce à la navigation séparée.

Focus sur les abonnements

Des offres gratuites, aux forfaits personnalisés, AdsPower peut combler les attentes des utilisateurs. Ses fonctionnalités sont assez efficaces pour améliorer vos stratégies de publicité sur internet.

Les offres gratuites

Oui, il est possible de bénéficier des fonctionnalités clés d’AdsPower à moindre prix. Toutefois, l’utilisation est assez limitée. Cette offre vous permet juste de vous familiariser avec l’outil en question.

Ce forfait gratuit vous donne accès à deux comptes. Vous pourrez alors exploiter les fonctionnalités proxys comme Proxidize. Par ailleurs, cette option peut aussi intégrer les SOCKS, HTTP, ou SSH. Cependant, vous aurez la possibilité de télécharger les extensions.

Les forfaits de base

L’utilisateur aura accès à 1000 comptes avec cette offre payante. Le prix d’élève ainsi à 77,46 euros. Mais il est possible de commencer à 10 comptes, avec un abonnement de 5,02 euros.

Les fonctionnalités clés sont toujours au rendez-vous. En plus vous pourrez avoir les rapports détaillés sur vos campagnes publicitaires. La sécurité sera de plus en plus renforcée avec les forfaits de base. En effet, chaque activité aura besoin de l’approbation de l’utilisateur.

Concernant la tâche automatisée, le spécialiste pourra compter sur la fonctionnalité RPA (Robotic Process Automation). Cependant, cette option est assez limitée, avec seulement 5000 points. Les développeurs auront aussi accès à l’API d’AdsPower pour optimiser leurs propres applications.

Les forfaits Pros

Le prix est de 27,86 euros pour 100 comptes. Mais ces offres fournissent des fonctionnalités additionnelles pour l’utilisateur. Effectivement, vous bénéficierez d’une corbeille pour récupérer les données supprimées. L’attribution des proxys sera aussi plus précise. L’outil se basera surtout sur les critères de productivité, et sur les conditions prédéfinis par l’utilisateur.

Par ailleurs, l’expert aura la possibilité d’ajouter des paramètres supplémentaires à AdsPower. Cette offre est alors réservée aux grandes entreprises, qui s’appuient principalement sur les campagnes en ligne.

Enfin, les forfaits personnalisés

Ces offres sont destinées aux équipes marketing et commerciales des multinationales. En effet, la gestion et la délégation des tâches sont assez faciles avec ces forfaits. Il est aussi possible de configurer chaque compte en fonction des besoins.

