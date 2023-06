Faut-il acheter le NFT de Louis Vuitton à 40 000€ ?

La collection de « Treasure Trunks » phygital de Louis Vuitton marque la première fois que la marque de luxe vendra des NFT. Les NFT agiront comme un laissez-passer d’accès aux futurs produits et plus encore.

Cette marque de luxe, Louis Vuitton, a introduit sa première collection de NFT vendables. Appelée Via Treasure Trunks, cette collection représente une fusion innovante entre le physique et le numérique. Ces malles sont disponibles au prix de 39 000 euros. Elles serviront de clé numérique permettant aux propriétaires d’accéder aux futurs produits et expériences exclusifs de l’univers de Louis Vuitton.

Une incursion audacieuse dans les NFT avec la collection Treasure Trunks

Dans un paysage Web3 relativement tranquille, Louis Vuitton fait une incursion audacieuse dans le domaine des NFT. En ce jour, la marque dévoile une collection unique de « Treasure Trunks » phygital. Cette collection offre aux propriétaires un accès exclusif à des produits et des expériences inédites, ainsi qu’à une communauté de co-titulaires. Chaque pièce de cette collection prestigieuse est disponible au prix de 39 000 euros. Pourtant, seules quelques centaines de malles seront mises en circulation.

Via : une voie d’accès exclusive aux NFT et expériences de Louis Vuitton

Le lancement des NFT s’inscrit dans le cadre d’un projet novateur baptisé « Via ». Ce terme latin signifie « route » et symbolise son ambition de devenir une voie d’accès exclusive à des produits et expériences inaccessibles aux autres. Cette tendance s’est répandue dans les projets de NFT de marque. Les NFT rares et coûteux jouent souvent le rôle de clé pour d’autres produits et expériences, qu’ils soient physiques ou numériques. En effet, ils occupent un rôle essentiel en offrant un accès exclusif à un monde d’opportunités.

Pour la marque, Via représente un nouveau chapitre qui englobe différents aspects. D’une part, un de ces aspects est la traçabilité, illustrée par la collection Louis Vuitton « LV Diamonds » utilisant la blockchain Aura. D’autre part, un autre aspect est la création de NFT axés sur des événements pour cultiver et récompenser les communautés de détenteurs de NFT. En conséquence, une véritable révolution se dessine dans l’univers de Louis Vuitton.