Un nouveau projet de crypto-monnaie franchit la barre du million de dollars en seulement 9 semaines

Après avoir démarré sa nouvelle presale de crypto-monnaie, Chancer est déjà apparu comme un véritable challenger avant le prochain marché haussier. La plateforme a créé l’une des meilleures ICO de l’année jusqu’à présent, franchissant la barre du million de dollars à une vitesse fulgurante.

Ces premiers succès présagent ce qui attend Chancer. Cette plateforme révolutionnaire apporte une nouvelle dimension au secteur des paris en ligne en utilisant les crypto-monnaies et la blockchain pour ouvrir de nouvelles opportunités aux parieurs du monde entier. Alors, qu’est-ce que les investisseurs peuvent anticiper de cette ICO majeure en 2023 et au-delà ?

Le troisième trimestre a débuté sur une note positive avec l’annonce selon laquelle Chancer sera coté sur l’échange Bitmart, et les fondateurs Adam et Paul Kelbie s’investissent pleinement pour répondre aux exigences du produit, qui seront détaillées lors des prochaines sessions AMA.

La nouvelle crypto-monnaie CHANCER, l’une des meilleures ICO en Septembre

La nouvelle plateforme de paris en ligne de Chancer offre des possibilités intéressantes aux fans de jeux de hasard. Pour tous ceux qui ont déjà parié contre leurs amis, Chancer permet de créer des paris entièrement personnalisables sur n’importe quel résultat potentiel. Ces bulletins de paris incluent des cotes personnalisées, ce qui signifie qu’aucun autre bookmaker ne peut égaler le potentiel de profit de Chancer.

Les fonctionnalités étonnantes de Chancer en font l’une des meilleures ICO de l’année. Cette nouvelle crypto-monnaie rapproche les gens de l’action comme jamais auparavant, et le token CHANCER s’avère être une opportunité d’investissement lucrative en conséquence.

La presale de tokens natifs a recueilli un énorme 1,4m $ en seulement 9 semaines. Le plan prévoit de passer de 0,01 $ à 0,021 $ au cours des 12 étapes de l’ICO, ce qui signifie qu’il n’y a qu’un temps limité pour participer à des prix réduits avant que CHANCER ne soit lancé sur le marché libre.

Qu’est-ce que Chancer ?

Chancer est le premier marché de prédictions décentralisé au monde. Il relie les parieurs du monde entier dans un lieu virtuel unique, où les paris sont créés et réglés à l’aide d’un système peer-to-peer (P2P).

Le marché des prédictions P2P peut être utilisé lors d’événements mondiaux majeurs comme le Superbowl, ou même lors d’événements aléatoires du monde réel comme un jeu de pile ou face. Pour les parieurs qui souhaitent faire un pari sur une partie de billard avec leurs amis, les paris personnalisables de Chancer sont le meilleur moyen d’y parvenir.

La technologie Blockchain enregistre toutes les interactions des utilisateurs dans une base de données en ligne sécurisée, ce qui signifie que les bulletins de paris sont immuables et complètement sécurisés. Les smart contracts bloquent les crypto-monnaies en dépôt, ce qui permet de payer instantanément le gagnant du pari, donc plus besoin d’attendre 24 heures pour retirer ses gains.

Les bulletins de paris de Chancer font appel à des côtes définies par les utilisateurs eux-mêmes. Cette approche permet aux parieurs d’éviter les cotes désavantageuses imposées par les fournisseurs centralisés, qui limitent les options de pari à des marchés préétablis avec des cotes favorables au bookmaker.

Comment fonctionnent la plateforme de paris en ligne avec la nouvelle crypto-monnaie ?

La nouvelle crypto-monnaie de Chancer est utilisée pour régler tous les paris effectués sur la plateforme. Lorsqu’un utilisateur crée un nouveau bulletin de pari personnalisé et qu’un autre utilisateur décide de prendre l’autre côté du pari, les smart contracts de Chancer bloquent tous les fonds en escrow avant de les distribuer automatiquement au vainqueur.

Des modérateurs impartiaux supervisent le marché P2P des pronostics afin de s’assurer qu’aucun utilisateur ne reçoive des côtes improbables. De plus, toutes les côtes sont entièrement personnalisables, ce qui signifie que chaque marché Chancer peut offrir des gains plus élevés que les plateformes de paris en ligne traditionnelles.

CHANCER est actuellement disponible lors de sa presale, qui a déjà commencé à susciter l’attention de la communauté crypto. Il s’agit de l’une des meilleures ICO de ce mois-ci, ce qui est en grande partie dû au prix généreux offert par l’équipe de Chancer.

Chaque investisseur en presale a une chance de partager un prix de 100 000 $ après l’ICO. Ce total sera divisé en 10 parts égales, les membres gagnants recevant chacun 10 000 $ de tokens CHANCER directement dans leur portefeuille crypto.

Les frères Kelbie apportent leur expérience des jeux d’argent au développement du projet Chancer

Adam et Paul Kelbie, deux frères qui font des paris entre eux depuis qu’ils sont autonomes, sont le duo dynamique responsable de cette nouvelle plateforme de paris sur les crypto-monnaies.

Les fondateurs de Chancer sont fréquemment actifs sur les réseaux sociaux, interagissant avec les membres de la communauté Chancer. Leur approche pratique de la gestion a déjà reçu l’approbation de nombreux investisseurs. Qui sait, il est possible que certains investisseurs commencent même à placer des paris personnalisés contre ces fondateurs une fois que Chancer sera pleinement opérationnel ?

Peu importe le dénouement, chaque frère apporte ses compétences uniques. En tant que PDG, Adam est passionné par les paris et vise à offrir à Chancer des fonctionnalités incomparables aux paris traditionnels. De son côté, Paul, en tant que chef de produit, se qualifie de passionné de sport et s’engage à proposer une vaste gamme de marchés en direct dans toutes les principales catégories sportives.

CHANCER atteindra-t-il 1,20 $ en 2025 ?

Comme mentionné, l’ICO supérieure de Chancer augmentera progressivement la valeur de la nouvelle crypto-monnaie jusqu’à ce qu’elle atteigne 0,021 $ lors du dernier tour d’investissement. Après ce point, CHANCER sera lancé sur les échanges de crypto-monnaies, de sorte que le prix actuel de 0,011 $ est probablement le plus bas qu’il ne sera jamais.

Selon les prévisions des experts, CHANCER pourrait connaître une croissance significative dans les années à venir en raison de sa tokenomic déflationniste et de son utilité clé au sein de l’écosystème. En 2025, avec des marchés en hausse, il est possible que le prix de CHANCER dépasse 1 $. Certaines rumeurs évoquent même un potentiel de croissance de 100 fois, ce qui pourrait porter le prix à plus de 2 $ à la fin de l’ICO.

CHANCER vaut-il la peine d’être acheté ?

Chancer semble prêt à poursuivre sa récente ascension au cours des mois et des années à venir. Non seulement le projet a accueilli l’une des meilleures ICO de ces derniers temps, mais il se prépare également à lancer l’une des nouvelles plateformes de paris en crypto-monnaies les plus innovantes et les plus originales au monde aujourd’hui.

Le premier marché de prédictions P2P au monde pourrait attaquer l’industrie des jeux d’argent en ligne. Le marché devrait atteindre 150 milliards de dollars d’ici 2030, et la nouvelle crypto-monnaie de Chancer pourrait être un pari fort sur l’aspect révolutionnaire de la crypto dans le secteur.

Pour l’instant, CHANCER ne vaut que 0,011 $ pendant la phase 2 de la presale. Le temps presse avant la fin de l’événement, et les acheteurs potentiels seraient donc bien avisés de participer avant le lancement complet plus tard dans l’année.

