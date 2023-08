De nouvelles crypto-monnaies pour les fans de memes : Découvre le potentiel de la presale de Shiba Memu

Dans le domaine très compétitif de la crypto, il est devenu presque impossible pour les nouvelles memes coins de survivre. Principalement parce que la plupart de ces projets ont du mal à être adoptés à leurs débuts, car les investisseurs ne les trouvent pas assez prometteurs. Cependant, Shiba Memu (SHMU) n’a fait que défier cette règle depuis le début de sa presale et révolutionne à sa manière. Cet article se penche sur Shiba Memu et sur toutes les possibilités qu’il offre.

Qu’est-ce que Shiba Memu ?

Shiba Memu est un projet de crypto-monnaie basé sur l’IA qui combine l’IA et la technologie blockchain pour créer une plateforme de marketing crypto autonome. Il est développé en tant que projet communautaire fonctionnant sur ERC-20 et BSC. Ce projet est le plus récent, mais il crée déjà des précédents que les projets plus anciens ont du mal à rattraper.

Shiba Memu a fait une entrée remarquée dans le domaine de la crypto-monnaie en proposant des opportunités qui ont captivé les investisseurs. Grâce à une stratégie novatrice d’autopromotion et de tarification basée sur l’intelligence artificielle, cette meme coin propose une gamme étendue d’utilisations et le potentiel d’une forte implication communautaire.

Comment fonctionne Shiba Memu ?

Comme évoqué précédemment, Shiba Memu incarne une fusion réussie entre l’intelligence artificielle et la technologie blockchain. Grâce aux algorithmes de traitement automatique du langage naturel (NLP) intégrés à son IA, le projet analyse le contenu en ligne pour identifier les tendances. Cette approche lui permet d’apprendre et d’appliquer ce qui suscite l’attention et favorise sa croissance.

Les utilisateurs interagissent également directement avec l’IA de Shiba Memu via un tableau de bord avancé. Ils peuvent poser des questions et recevoir des réponses intelligentes, ce qui contribue à générer de l’interaction et de l’engagement autour du projet.

Shiba Memu pourrait être une monnaie plus qu’intéressante pour l’avenir

Shiba Memu se profile comme une éventuelle révélation dans l’univers des crypto-monnaies. Le marché des memes coins a connu une croissance fulgurante, passant d’une capitalisation boursière de 0 en 2020 à plus de 20 milliards de dollars début 2022. Pourtant, de nombreuses memes coins ont peiné à survivre dans ce secteur concurrentiel intense. Cependant, c’est la brillante combinaison de l’intelligence artificielle et de la technologie blockchain, créant des algorithmes d’autocorrection, qui explique la rapide ascension de Shiba Memu. Cette innovation accompagne la stratégie d’autopromotion de la monnaie et son fort engagement utilisateur. Comme évoqué précédemment, le projet possède divers avantages, examinons-en quelques-uns.

Tout d’abord, contrairement à la plupart des monnaies traditionnelles, Shiba Memu dispose d’outils analytiques pour l’analyse des sentiments et l’analyse prédictive. Ces outils sont chargés d’analyser le sentiment sur les réseaux sociaux concernant Shiba Memu et peuvent automatiquement identifier les bons et les mauvais sentiments à l’égard de la coin. Les outils d’analyse prédictive sont chargés de prédire les tendances futures du marché et le comportement des utilisateurs en analysant les tendances historiques du marché. Cela permet à Shiba Memu d’identifier automatiquement les opportunités de marché potentielles et de s’y adapter.

La plateforme dispose également d’algorithmes NLP qui reconnaissent automatiquement les informations et les thèmes pertinents liés à Shiba Memu. Ceux-ci sont traités et utilisés pour générer des publicités et des campagnes de marketing qui attirent l’attention et les investisseurs.

Enfin, un autre avantage majeur de Shiba Memu par rapport aux monnaies traditionnelles, parmi de nombreux autres, est l’intégration de l’intelligence artificielle avec une technologie de reconnaissance d’images et de vidéos. Cette technologie peut automatiquement détecter les images et les vidéos contenant l’un des éléments distinctifs de la marque Shiba Memu sur Internet. Cette fonctionnalité facilite le suivi efficace des performances du token sur le marché.

Quelle est la position de Shiba Memu dans le secteur crypto ?

Lancé au deuxième trimestre 2023 avec une offre totale de 1 milliard de tokens, Shiba Memu est encore dans sa phase de presale, avec une valeur de 2,1m $ de tokens déjà vendus en seulement 7 semaines.

La presale de Shiba Memu est différente des autres ICO car l’augmentation du prix a été définie pour augmenter automatiquement chaque jour. Pour être plus précis, la coin verra une augmentation quotidienne de 0,000225 $ dans cette presale. Les personnes qui achètent tôt se trouvent déjà à une position potentiellement avantageuse.

Cette augmentation quotidienne, associée à sa cotation prévue sur Bitmart, est l’une des principales raisons pour lesquelles les investisseurs ne peuvent pas résister à Shiba Memu et pourquoi ce projet est inclus dans les listes comme l’une des meilleures crypto-monnaies à acheter maintenant.

Prédiction du prix de Shiba Memu

Il est impossible de prédire avec précision le prix futur d’un projet de crypto-monnaie. Cependant, ce que l’on peut affirmer avec certitude, c’est que la performance actuelle de la presale de Shiba Memu est remarquable et indique clairement que la coin continuera à afficher de bonnes performances sur une longue période.

La presale de SHMU est actuellement en cours, avec un prix de token de 0,021925 $, ce qui représente une augmentation notable par rapport au prix d’ouverture de la presale à 0,011125 $. Avec le taux d’augmentation actuel de 0,000225 $, le prix aura augmenté de 119,33 % d’ici la fin de la presale.

Investis dans Shiba Memu aujourd’hui pour des profits incroyables.

AAvec les performances impressionnantes de Shiba Memu en presale, il est évident que cette monnaie est un choix d’investissement judicieux. Ses innovations brillantes et ses nombreux avantages la distinguent considérablement des autres projets. Selon les experts, le prix du token devrait maintenir une tendance haussière sur le long terme. Si tu es un investisseur sérieux à la recherche de la prochaine grande opportunité en crypto, il est temps d’agir et de considérer SHMU dès aujourd’hui, avant qu’il ne soit trop tard pour saisir le meilleur prix d’entrée.

