Ils se font des milliers en vendant des nudes créés par IA : tout savoir

La vente de nudes générés par l’IA est en plein essor, avec des bénéfices de milliers de dollars. Découvrez comment cette technologie a créé une nouvelle industrie et les implications potentielles pour la vie privée.

La vente de photos et vidéos intimes n’est pas nouvelle sur internet. Mais avec l’avancée de la technologie, une nouvelle forme d’exploitation est apparue : la création de nudes (photos dénudées) générées par intelligence artificielle. Des individus utilisent des IA artistiques comme Midjourney pour créer des images réalistes de personnes qui n’existent pas réellement. Cependant, cette industrie soulève également des questions éthiques sur l’utilisation de l’IA pour créer des contenus explicitement sexuels.

Une photographie d’une jeune femme de 19 ans aux cheveux bruns a émerveillé des utilisateurs de Reddit. Récemment, quelqu’un l’a partagée sur la plateforme. Néanmoins, certains ont constaté que cette image n’était pas réelle, mais avait été produite par une intelligence artificielle. Un utilisateur a remarqué que la nature artificielle de la photo était évidente pour ceux ayant manipulé des modèles d’images numériques.

Les auteurs anonymes du compte Reddit à l’origine de cette publication sont des étudiants en informatique. En lisant un article qui relatait les gains d’un homme grâce à des photos de femmes, ils ont décidé de créer un compte destiné aux adultes. Leur objectif était de profiter de cette opportunité lucrative en proposant des images similaires. Ces étudiants avaient l’intention de tester la capacité de l’IA à tromper les gens en leur présentant des images synthétiques.

Le compte Reddit de Claudia a été contacté par le magazine Insider, mais aucune réponse n’a été reçue immédiatement. Rolling Stone a rapporté que Stable Diffusion a aidé à créer Claudia en utilisant une liste de mots clés. Ces mots phares sont : “sans make-up, Cheveux sombres, cheveux aux épaules, arrière-plan simple, cheveux lisses, frange de cheveux ». Cette création intervient dans un débat sur les modèles issus de l’apprentissage automatique. Cependant, l’industrie de vidéo pour adulte divise les opinions entre partisans et opposants.

