SolarWinds améliore l’observabilité des bases de données pour optimiser les performances cloud

L’amplification de l’observabilité des bases de données par SolarWinds pour son environnement natif du cloud

Une vision cristalline des bases de données dans le cloud

Enrichissant son arsenal de solutions dédiées à l’observabilité, SolarWinds confère aux entreprises une vision cristalline de leurs bases de données, dans l’optique d’accroître les performances, l’extensibilité et l’efficacité de leurs services et applications numériques.

AUSTIN, Texas (USA), 14 novembre 2023, SolarWinds (NYSE : SWI), un leader du secteur logiciel, qui fournit des logiciels de gestion des ressources informatiques et des solutions d’observabilité robustes, pérennes et sécurisées, fait part aujourd’hui de développements significatifs relatifs à son outil dénommé « Database Observability », qui est incorporé à la plateforme cloud SolarWinds Observability. Grâce à SolarWinds Database Observability, les entreprises bénéficient d’une vision imparable sur leurs bases de données open source, prêtes pour le cloud et NoSQL, et peuvent ainsi détecter et annihiler les menaces cruciales et onéreuses qui pèsent sur leurs systèmes et leurs activités.

Database Observability s’inscrit dans le portefeuille de gestion de la performance des bases de données de SolarWinds, qui se compose également de SQL Sentry et du Database Performance Analyzer. Avec ces améliorations, SolarWinds dévoile désormais l’une des séries les plus exhaustives de solutions pour la gestion de la performance des bases de données existant dans le secteur. Nous vous invitons à visualiser cette video pour explorer SolarWinds et sa gestion de la performance des base de données.

La clé des performances optimales de SolarWinds

Le succès d’une politique informatique et des opérations commerciales d’une entreprise peut dépendre de manière déterminante de la performance de ses bases de données. Cependant, les bases de données génèrent fréquemment des problèmes tordus et difficiles à diagnostiquer auxquels les équipes informatiques sont souvent confrontées lorsqu’elles tentent de les résoudre. Ces problèmes peuvent perturber considérablement l’activité de l’entreprise. Face au manque de capacités d’observabilité précises et d’outils de supervision des bases de données, les équipes informatiques et celles du DevOps peinent à cerner avec exactitude l’origine des problèmes de performance. Par conséquent, l’entreprise court le risque de subir des interruptions coûteuses et une dégradation des services, et d’encourir d’autres menaces sévères qui entravent son intégrité et potentiellement sa progression.

SolarWinds Database Observability se positionne comme la réponse aux exigences de l’environnement des entreprises modernes, et assure des performances optimales grâce à une surveillance rigoureuse des charges de travail au niveau des requêtes, et une vision claire et consolidée des bases de données intégrées au réseau, au cloud, distribuées et centralisées. Les entreprises équipées du dispositif SolarWinds Database Observability sont en mesure de mieux discerner les impacts sur leurs bases de données lors du déploiement de nouveaux codes. Elles peuvent ainsi résoudre en temps réel les problèmes de performance des bases de données, et repérer toute anomalie survenant sur ces dernières et tout souci potentiel les affectant.

L’importance de l’observabilité dans l’environnement des entreprises modernes

« Il n’est plus nécessaire de composer avec cette pénurie de visibilité qui considère souvent les bases de données comme le maillon obscur et impénétrable de l’informatique d’une société. Aujourd’hui, les entreprises ont besoin d’informations complètes sur les performances de leurs systèmes, et ce, sur l’ensemble de leur pile technologique, afin de pouvoir anticiper les problèmes, conjurer les pannes et saisir la solidité et l’évolutivité de leurs systèmes et services », a déclaré Cullen Childress, vice-président senior chez SolarWinds. « Avec Database Observability, SolarWinds apporte une nouvelle dimension au potentiel et aux performances de l’environnement des bases de données, dont le degré de complexité ne cesse de croître. »

Axes sur le cloud et conçu pour faciliter la gestion des performances des bases de données, le logiciel SolarWinds Database Observability fait bénéficier les entreprises de moyens pour identifier les problèmes critiques, y compris ceux engendrés par les dépendances complexes entres la base de données, le système d’exploitation et le réseau. SolarWinds Database Observability est l’outil le plus robuste de l’offre SolarWinds Observability, une solution SaaS native du cloud, totalement intégrée qui assure une vision claire et unifiée sur la totalité de la pile technologique afin de répondre aux objectifs associés aux niveaux de service et pour optimiser l’expérience utilisateur.

Communiqué de presse du 14 Novembre 2023