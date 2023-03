Comment l’auteur de One Piece a laissé ChatGPT écrire le prochain chapitre ?

Le créateur du manga One Piece, Eiichiro Oda, a expérimenté l’utilisation de l’Intelligence Artificielle (IA) pour l’écriture du prochain chapitre de la série. Avec ChatGPT, un logiciel de chatbot d’IA, l’auteur a réussi à obtenir une histoire « particulièrement divertissante » pour ses fans.

L’utilisation de l’IA dans l’animation a considérablement transformé le secteur en offrant de nouvelles possibilités pour les créateurs. ChatGPT est un exemple de l’utilisation de l’IA pour la conception de personnages, de dialogues et de scénarios. Cette technologie créé par OpenAI peut aider à stimuler la créativité des artistes. Et cela en leur offrant de nouvelles perspectives et de nouvelles façons de penser.

Le prochain One Piece pourrait être écrit par un IA

Le créateur de One Piece, Eiichiro Oda, a encore une fois prouvé son intérêt pour l’expérimentation de nouvelles technologies dans l’art. Cette fois-ci, il a demandé à un logiciel de chatbot d’intelligence artificielle, ChatGPT, d’écrire le prochain chapitre du célèbre manga. Partageant la conversation sur Twitter, Oda a demandé à ChatGPT de créer une histoire « particulièrement divertissante » pour les lecteurs. L’IA a proposé deux histoires différentes, mais la première a été jugée ennuyeuse par Oda.

Cependant, la seconde a conquis le cœur du créateur et raconte l’histoire d’un nouveau personnage. Il s’agit, en fait, d’un extraterrestre infiltré parmi les Pirates au chapeau de paille. Aidé par l’équipage, il devra vaincre une sorcière maléfique et restaurer sa planète détruite. Cette initiative est une preuve de plus que les technologies émergentes peuvent stimuler la créativité des artistes et amener de nouvelles perspectives dans le monde de l’art. Oda est un visionnaire qui utilise l’IA pour explorer de nouveaux horizons. D’ailleurs, il le prove dans son art qui tente de repousser les limites de l’imagination. Les fans sont impatients de découvrir ce prochain chapitre de One Piece. Il reste à voir ce que l’avenir réserve à cette collaboration entre l’homme et la machine.

Impact des IA comme ChatGPT dans le monde de l’animation

L’Intelligence Artificielle (IA) a considérablement transformé de nombreux secteurs et l’animation ne fait pas exception. ChatGPT a fait une entrée remarquée dans le monde de l’animation en aidant les créateurs à concevoir des personnages, des dialogues et des scénarios. L’IA peut également aider à surmonter des obstacles techniques, tels que la génération de mouvements de personnages plus fluides et naturels. Les studios d’animation ont déjà commencé à intégrer l’IA dans leur processus de création, avec des résultats prometteurs.

ChatGPT utilise des algorithmes d’apprentissage automatique pour générer des réponses en utilisant des données d’apprentissage préexistantes. Cependant, certains s’interrogent sur les implications éthiques de l’utilisation de l’IA dans l’animation. Puisque la créativité des artistes estremise en question, la perte de travail pour les scénaristes et les auteurs est également aux coeurs des discussions.

En outre, l’IA comme ChatGPT peut offrir de nouvelles possibilités pour les créateurs d’animation, en permettant la création de contenu plus rapidement et plus efficacement. C’est le cas du manga One Piece par Eiichiro Oda. Néanmoins, la technologie peut également aider à stimuler la créativité des artistes. Il leur offre de nouvelles perspectives et de nouvelles façons de penser.