ONLYOFFICE : qu’est-ce que c’est et comment ça marche ?

ONLYOFFICE Docs est une suite bureautique open-source pour le travail en ligne, compatible avec les formats utilisés par MS Office. Ce logiciel permet de créer et modifier du contenu et de collaborer sur des documents avec d’autres membres de l’équipe.

En parlant d’une suite bureautique, MS Office, LibreOffice et OpenOffice viennent certainement à l’esprit. Mais une solution de pointe a fait son apparition sur le marché, comme ONLYOFFICE Docs. Jetons un coup d’œil à ses capacités.

ONLYOFFICE Docs : qu’est-ce que c’est ?

ONLYOFFICE Docs est un outil de bureautique open-source. Cette solution permet d’éditer et de créer différents types de fichiers. En particulier des feuilles de calcul, des documents texte, des formulaires ou des présentations.

ONLYOFFICE Docs utilise les formats DOCX, XLSX et PPTX comme formats de base. Cela garantit une grande compatibilité avec les fichiers MS Office. D’autres formats les plus courants odt, ods, odp, doc, xls, ppt, pdf, txt, rtf, html, epub, csv sont aussi pris en charge.

Il faut noter que la solution est disponible en version auto-hébergée et cloud. En outre, ONLYOFFICE fonctionne via ses applications mobiles gratuites sur iOS et Android. De même, des éditeurs de bureau pour Windows, Linux et macOS sont disponibles gratuitement.

Quant au prix, la suite bureautique d’ONLYOFFICE est disponible à 139 € pour un usage personnel, incluant une licence illimitée et une année de mise à jour. Elle peut héberger 10 usagers au maximum.

La formule Enterprise Edition pour les fins commerciales est offerte à partir de 1 020 € pour couvrir 50 connexions simultanées. Elle propose plus d’évolutivité et un support professionnel.

ONLYOFFICE Docs : ses avantages

ONLYOFFICE Docs dispose de nombreux outils pour :

créer des documents word avec des images, des graphiques, des formes automatiques, tableaux, des équations, des lettrines, etc.

faciliter et automatiser vos calculs, organiser et analyser les données avec des tableaux croisés dynamiques, appliquer la mise en forme conditionnelle.

créer des présentations captivantes, ajouter des graphiques personnalisables, des tableaux et des équations pour l’affichage de statistiques distinctes, rendez la présentation plus interactive grâce à des transitions et des animations.

Rédiger des modèles de documents avec des champs remplissables : champs de texte, boutons radio, cases à cocher, listes déroulants, numéro de téléphone, adresse e-mail, champs complexes.

Afficher PDF, les convertir en DOCX ou exporter les documents texte, tableaux ou diapositives en PDF.

L’un des points forts d’ONLYOFFICE Docs est le travail collaboratif sur les documents. La suite s’équipe en fait de modes de co-édition en temps réel et de verrouillage des paragraphes, de révision et de suivi des modifications, d’historique des versions, de commentaires et de chat intégré. Il est possible de partager des fichiers avec différents droits : accès complet, révision, commentaires, remplissage de formulaires, lecture seule ou filtres personnalisés.

Par ailleurs, les fonctionnalités des éditeurs s’étendent avec les plugins tels que DeepL, Draw.io, Google Translate, LanguageTool, Photo Editor, Telegram, YouTube et autres. Par exemple, il est possible d’ajouter le plugin Jitsi ou Rainbow pour effectuer des appels audio et vidéo à l’intérieur des éditeurs.

En matière de sécurité, JWT protège des documents contre les accès non autorisés. En outre, les utilisateurs peuvent définir un mot de passe pour leurs fichiers. Celle-ci sera demandée à chaque fois qu’un document sera ouvert. L’éditeur de feuilles de calcul propose des options plus avancées. Il est possible de verrouiller une seule feuille, une plage de cellules dans un tableau ou la structure d’une feuille de calcul afin que personne ne puisse modifier l’ordre des feuilles, les renommer ou les supprimer.

ONLYOFFICE prévoit également l’ajout de filigranes pour protéger le contenu contre la copie et la distribution non désirée.

Nouvelle version 7.2

La dernière version de ONLYOFFICE apporte un nouveau moteur de polices qui supporte désormais de nombreux nouveaux scripts. Le système d’écriture N’Ko qui appartient à RTL n’est qu’un exemple parmi d’autres. En parallèle, cela apporte la prise en charge des ligatures. Cela permet de fusionner plusieurs symboles en un seul et de prendre en charge de nouvelles langues, par exemple, le bengali et le cinghalais.

Maintenant, il est aussi possible d’insérer des feuilles de calcul comme des objets OLE dans les documents texte et présentations. Il s’agit d’un moyen intelligent de partager des statistiques dans des rapports annuels.

La fonctionnalité de recherche et remplacement passe est disponible dans un panneau latéral à droite avec des paramètres de recherche avancés : Sensible à la casse et Mots entiers uniquement.

Dans cette version ONLYOFFICE renforce la convivialité de son interface. L’installation des plugins devient disponible depuis les éditeurs. L’onglet Affichage mise à jour avec les paramètres de l’éditeur, boutons distincts pour le partage de documents, panneau de navigation amélioré font l’expérience utilisateur plus confortable. L’interface obtient aussi le thème sombre contraste en plus de ceux déjà existant : classique clair, clair, sombre.

ONLYOFFICE Docs : 3 façons d’utiliser la suite bureautique

La suite ONLYOFFICE Docs peut être intégrée à diverses plateformes de stockage en ligne comme Confluence, Alfresco, Nextcloud, ownCloud, Seafile, SharePoint, HumHub, Plone, etc. Il suffit d’installer ONLYOFFICE Docs et le connecter à votre plateforme via les applications d’intégration. Trouvez la liste des intégrations possibles ici.

Par ailleurs, les éditeurs peuvent être intégrés à un service web en utilisant les API disponibles.

Il est également possible d’exploiter ONLYOFFICE Workspace, un ensemble complet d’applications bureautiques pour une gestion d’équipe et une collaboration efficaces.