[CES] – L’intelligence artificielle émotionnelle au CES Las Vegas 2024

Ontbo fait sensation en annonçant sa participation au CES Las Vegas 2024. Ontbo est une entreprise deeptech spécialisée dans l’intelligence artificielle axée sur la mesure et l’analyse des émotions et de la psyché-numérique. Cet événement prestigieux est l’occasion de présenter une technologie innovante qui ouvre de nouvelles perspectives dans des domaines tels que le sport, le luxe, la cosmétique, la banque et l’assurance.

À la pointe de la technologie de l’IA émotionnelle

Ontbo se distingue par sa technologie inédite basée sur l’intelligence artificielle émotionnelle, fruit de nombreuses années de recherche et développement. Cette technologie avancée permet de mesurer et d’analyser en temps réel les émotions et la psyché des utilisateurs. Elle offre ainsi des expériences utilisateur uniques et hyper-personnalisées.

Cette petite entrevue nous montre déjà le savoir-faire d’Ontbo :

Une application diversifiée

La technologie d’Ontbo offre une multitude de possibilités d’application. Elle permet :

D’analyser en temps réel les réactions émotionnelles des sportifs ;

; D’aider les coachs esports dans leur prise de décision ;

dans leur prise de décision ; D’améliorer la relation client dans le secteur bancaire ;

dans le secteur bancaire ; Et aussi de proposer des produits hyper-personnalisés dans les secteurs du luxe et de la cosmétique.

La technologie en trois phases d’Ontbo

Lors du CES Las Vegas 2024, Ontbo dévoile en avant-première sa technologie d’IA émotionnelle en trois phases :

Mesure des états émotionnels. Cette phase repose sur l’utilisation de capteurs tels que les capteurs faciaux, audio, de texte, et les bio-signaux comme l’EEG, l’ECG, l’EDA et le PPG. Psyché-numérique. Brevetée par Ontbo, cette phase implique l’analyse du comportement de l’utilisateur, de sa personnalité, de ses préférences, de son âge, de son sexe, etc. Elle encode ces informations sous forme informatique pour prédire les réactions émotionnelles et cognitives d’un individu avec une grande précision. Prédiction et recommandation. Basée sur les données des deux premières phases, l’IA d’Ontbo peut prédire les réactions émotionnelles et adapter des recommandations en conséquence. Cette technologie interopérable et multimodale ouvre de nouvelles perspectives pour maximiser les performances des sportifs, des entreprises et des marques.

L’IA au service du sport et de l’entreprise

Les émotions jouent un rôle central dans l’expérience humaine. Dans le domaine de l’eSport, Ontbo a permis à un coach d’analyser les données émotionnelles de ses joueurs grâce à des bio-capteurs. Cette analyse en temps réel a permis au coach d’adapter sa stratégie en fonction de l’état d’esprit de ses athlètes.

Venez découvrir la solution Ontbo en exclusivité

Le CES Las Vegas 2024 offre l’opportunité de découvrir en exclusivité la technologie révolutionnaire d’Ontbo. Rendez-vous au pavillon France, stand n° 8, pour tester cette solution innovante qui promet de transformer la manière dont nous comprenons et utilisons les émotions et la psyché-numérique.

Ontbo s’impose comme un acteur majeur de la deeptech et offre un aperçu de l’avenir de l’intelligence artificielle émotionnelle au CES Las Vegas.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.