OpenAI DevDay : un leak révèle plein de nouveautés folles pour ChatGPT

OpenAI va tenir sa première conférence DevDay le 6 novembre 2023 au soir, mais plusieurs informations clés ont déjà fuité sur le web. Découvrez les nouveautés spectaculaires attendues pour ChatGPT !

Ce 6 novembre 2023, OpenAI tiendra sa toute première conférence dédiée aux développeurs : le DevDay. Inutile de dire que l’attente bat son plein, notamment suite au succès mondial de ChatGPT et DALL-E.

Que nous prépare la firme de San Francisco ? Sur X, le fondateur et CEO Sam Altman a d’ores et déjà promis qu’il a « des choses super à montrer aux développeurs ».

on november 6, we’ll have some great stuff to show developers! (no gpt-5 or 4.5 or anything like that, calm down, but still i think people will be very happy…) https://t.co/QH1mpXzoqp

Toutefois, vous n’avez pas besoin de faire durer le suspens jusqu’à ce soir. Sur les réseaux sociaux, des leaks révèlent déjà le programme et laissent peu de place à la surprise…

Ainsi, comme l’a dévoilé Maximilian Schreiner sur le site The Decoder, ChatGPT va se doter d’une nouvelle interface utilisateur. De plus, un nouvel outil va permettre aux utilisateurs de créer leurs propres chatbots basés sur GPT avec différents types de styles !

Le bruit court également qu’OpenAI va proposer des « connecteurs » permettant aux utilisateurs d’associer les plateformes de stockage cloud comme Google Drive et Microsoft 365 à ChatGPT.

This is coming sooner than you might think. ChatGPT's "context connectors" will allow you to "Connect apps to access their information in ChatGPT".



Google Drive – Attach Google Docs, Sheets, and Slides to your messages or add them as context to your conversations.



Microsoft 365… https://t.co/1iTo8cm7zV pic.twitter.com/IftM2hGYmI