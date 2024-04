Coup de tonnerre : OpenAI et Meta révèlent les 1ères IA qui raisonnent

Ça y est, les nouvelles IA seront très bientôt disponibles et seront capables de raisonner pour la première fois ! OpenAI confirme le lancement imminent de GPT-5, et Meta promet de relâcher Llama 3 dans les semaines à venir ! Découvrez comment ces nouveaux LLM vont tout changer…

C'est un nouveau cap majeur dans la quête vers la création de machines dotées d'une intelligence surhumaine : OpenAI et Meta s'apprêtent à relâcher de nouvelles IA, capables de raisonner et de planifier.

Une évolution gigantesque par rapport aux versions actuelles de ChatGPT et des autres chatbots similaires, qui vont sembler totalement obsolètes en comparaison.

Les géants de la tech jouent des coudes pour créer l'IA la plus puissante, et leurs modèles de langage LLM progressent donc quasiment au même rythme.

Ainsi, OpenAI indique que GPT-5 sortira très bientôt tandis Meta affirme que LLaMa 3 sera disponible dans les semaines à venir.

La nouvelle génération d'IA arrive en 2024

Selon Joëlle Pineau, vice-présidente de la recherche IA chez Meta, « nous travaillons dur pour déterminer comment faire pour que ces modèles ne se contentent pas de parler, mais parviennent à raisonner, à planifier… à avoir une mémoire ».

De même, le COO d'OpenAI, Brad Lightcap, explique que la prochaine évolution de GPT sera beaucoup plus performante pour résoudre des problèmes complexes et réussir à raisonner.

Il affirme que « nous allons commencer à voir que l'IA peut s'attaquer à des tâches plus complexes d'une façon plus sophistiquée. Nous commençons seulement à gratter la surface de la capacité de ces modèles à raisonner ».

Ainsi, même si les IA actuelles sont « très bonnes sur de petites tâches », elles sont encore « assez étroites » dans leurs capacités. Le grand public n'a encore rien vu.

D'ailleurs, ces modèles de Meta et OpenAI ne sont que le début de la vague d'IA de nouvelle génération qui va déferler sur le monde en 2024. On peut aussi s'attendre à de nouveaux LLM de Google, Anthropic ou encore Cohere.

Une IA qui raisonne, ça va changer quoi ?

Le rythme de l'évolution accélère, et chaque jour nous rapproche de l'émergence d'une AGI : une intelligence artificielle générale, dotée du même niveau de cognition que l'humain et capable de compléter des séquences complètes de tâches ou de prédire les conséquences de leurs actions.

Comme l'a souligné Yann LeCun, directeur de l'IA chez Meta, lors d'un événement organisé le 9 avril à Londres, les IA actuelles produisent un mot après l'autre sans véritablement penser ou prévoir.

Or, leur difficulté à traiter des questions complexes ou à retenir des informations sur une longue période les pousse à commettre « des erreurs stupides ».

Grâce au raisonnement, les nouveaux modèles vont chercher les différentes réponses possibles, planifier une séquence d'actions, et construire un modèle mental de ce que vont être les effets de leurs actions.

Ainsi, LeCun estime que « c'est une grosse pièce manquante sur laquelle nous travaillons pour atteindre le prochain niveau d'intelligence ».

L'IA va organiser vos vacances et vous aider à réparer une machine

Selon ses dires, les nouveaux agents IA vont pouvoir planifier et réserver chaque étape d'un voyage, de votre bureau à Paris jusqu'à un hôtel à New York en passant par l'aéroport. Plus besoin de passer des heures à organiser vos vacances !

En outre, Meta compte incorporer sa nouvelle IA dans l'application WhatsApp et ses lunettes connectées Ray-Ban. D'après le CPO Chrix Cox, il sera par exemple possible de regarder une machine à café en panne et de laisser le chatbot vous expliquer comment la réparer.

Différentes tailles de modèles LLama 3 seront lancées pour diverses applications et divers appareils dans les mois à venir. LeCun est convaincu que ces assistants IA vont devenir omniprésents dans nos vies.

Même si Meta ne précise pas la taille de LLama 3, le bruit court qu'elle serait dotée de 140 milliards de paramètres contre 70 milliards pour Llama 2 lancée en juillet 2023…

On a moins de détails concernant GPT-5, mais OpenAI promet d'en dire davantage très prochainement. Pour l'heure, Lightcap se contente d'expliquer que les IA vont résoudre des tâches plus longues et plus complexes au fil du temps.

Et vous, qu'attendez-vous des IA de nouvelle génération ? Pensez-vous que cette technologie est bénéfique pour l'humanité, ou qu'il faudrait au contraire arrêter son développement pour éviter le remplacement du travail ? Exprimez-vous en commentaire !

