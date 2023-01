Comment Orca Security veut protéger le Cloud avec l’IA ChatGPT ?

Orca Security a annoncé l’intégration de ChatGPT pour mieux gérer la sécurité des données en cloud. L’utilisation d’un IA aidera beaucoup l’organisme à prévenir les cyberattaques.

L’extension ChatGPT se concentrera sur la surveillance proactive des systèmes informatiques. Cela permettra aux entreprises d’identifier rapidement tout comportement suspect ou activité anormale pouvant indiquer une attaque potentielle. Grâce à l’utilisation d’algorithmes avancés basés sur l’IA, l’organisation peut analyser automatiquement les journaux d’activités d’un système. Les résultats aideront à déterminer si des actions inhabituelles ont été effectuées par un utilisateur ou un bot malveillant.

Pourquoi Orca Security a opté pour ChatGPT sur la cybersécurité ?

Orca Security, une société israélienne sur la protection des données, a opté pour ChatGPT afin de mieux comprendre et répondre aux questions des clients sur la cybersécurité. En effet, les cyberattaques sont de plus en plus complexes et il est difficile d’y faire face sans l’aide d’un expert.

Grâce à la technologie de l’IA GPT-3, Orca Security est en mesure d’automatiser le traitement des alertes. Ils pourront ensuite être triés rapidement selon leur niveau de gravité. Cela permet aux équipes informatiques d’être plus efficaces. En effet, elles se concentreront plus sur les problèmes qui nécessitent une attention immédiate. L’équipe ignorera ceux qui n’ont pas d’impacts critiques.

La plateforme d’Open AI offre également des outils intuitifs permettant aux utilisateurs d’accéder facilement aux informations dont ils ont besoin. Cela permettra de comprendre rapidement les menaces et de prendre des mesures appropriées. Les données collectées par ChatGPT sont ensuite analysées afin que les professionnels puissent mieux comprendre leurs systèmes et amener leurs défenses à un niveau supérieur.

» Nous avons exploité GPT-3 pour améliorer la capacité de notre plateforme. Cette intégration simplifie et accélère considérablement le temps moyen de résolution (MTTR) de nos clients et à maintenir en permanence la sécurité de leurs environnements cloud », a déclaré Itamar Golan, responsable de la science des données chez Orca Security.

ChatGPT possède-t-il les atouts nécessaires pour la protection des données ?

ChatGPT est un atout puissant pour la cybersécurité dans le sens où il permet de détecter, d’enquêter et de répondre rapidement aux menaces en temps réel. La plateforme combine des analyses avancées, l’apprentissage automatique et le traitement du langage naturel pour fournir des capacités complètes de détection, d’analyse et de réponse aux menaces.

Elle offre également une vue unifiée des événements de sécurité dans l’ensemble de l’organisation, ce qui permet des réponses plus rapides et plus efficaces. Les processus de sécurité automatisés de ChatGPT permettent de réduire le temps et les ressources nécessaires pour enquêter et répondre aux menaces, offrant ainsi une couche supplémentaire de protection pour les actifs numériques d’une organisation.

En outre, chatGPT permet aux entreprises de générer des rapports détaillés sur l’état actuel de leur cybersécurité afin qu’elles puissent mieux comprendre leurs vulnérabilités et prendre des mesures appropriées pour y remédier. Enfin, grâce à son interface intuitive et facile à utiliser, l’IA est un outil très pratique qui peut aider les organisations à améliorer considérablement la protection de leurs données sensibles.