Ordinateur quantique : votre conscience bientôt téléchargée ?

Les ordinateurs quantiques pourraient servir de « voie rapide » pour explorer les différentes versions de nous-mêmes dans le multivers.

John Mulaney, célèbre comédien, dit un jour : « Mon corps ne sert qu’à déplacer ma tête. » Nombreux sont ceux qui identifient leur essence à leurs pensées, adhérant au concept « Je pense donc je suis ». Les médias explorent l’immortalité en téléchargeant la conscience sur un ordinateur, une composante du mouvement transhumaniste. Cependant, David Deutsch, physicien quantique, va plus loin : il envisage le téléchargement dans des ordinateurs quantiques pour observer nos autres versions dans différents univers. Les ordinateurs quantiques sont encore en développement, et la nature de la conscience demeure inconnue. Toutefois, avec les avancées en informatique et en biologie quantique, cette possibilité pourrait un jour se concrétiser.

Un ordinateur quantique qui pense être vous

Les idées sur l’utilisation des ordinateurs pour nos « corps » varient. Dans la série « Upload », les cerveaux sont téléchargés dans des avatars de métavers. Cependant, l’auteur Louis Rosenberg met en garde contre cette vision numérique. Il souligne que la version téléchargée de vous n’est qu’une copie, avec ses propres expériences divergentes. De plus, faire face à l’absence de corps pourrait rendre cette copie folle. Même si quelqu’un était scanné sans le savoir, ils ne se sentiraient pas transférés dans un ordinateur.

Une copie de vous existerait, croyant être vous, mais confrontée à un dilemme. La symbiose entre le corps et l’esprit est négligée par ceux qui pensent que le corps n’est que le porteur de la tête. Notre corps communique constamment avec nous, enregistrant nos émotions et nous situant dans le monde physique. Les bactéries intestinales, souvent négligées, jouent un rôle clé dans notre identité et peuvent influencer l’expression de nos gènes. De cette manière, un être désincarné dans un ordinateur quantique vivrait une existence profondément différente, voire tortueuse.

Une multitude d’exemplaires, une multitude d’univers

Et si notre objectif n’était pas de passer l’éternité devant un ordinateur ? Et si nous voulions simplement explorer le multivers pour voir ce que nos homologues font dans d’autres mondes ? Le physicien David Deutsch, un pionnier de l’informatique quantique, croit que les ordinateurs quantiques tirent leur puissance de calcul d’autres univers. Cette théorie exotique repose sur le fait que les processus quantiques utilisent l’énergie de manière plus efficace que les processus classiques. Dans le monde quantique, les particules existent en superposition, pouvant être partout et nulle part jusqu’à ce qu’elles soient observées. Les physiciens pensent que lorsque ces particules sont observées dans notre univers. Toutefois, elles restent simultanément présentes dans tous les autres états possibles dans d’autres univers. Les ordinateurs quantiques utilisent des qubits, des particules subatomiques représentant un et zéro simultanément. Cela permet de tester toutes les réponses instantanément grâce à leur nature quantique.

Quantum Computers Could Be a ‘Superhighway’ to Experiencing Our Other Selves in the Multiverse – Popular Mechanics https://t.co/JyEEimKfvm — gmathews71 (@gmathews71) May 19, 2023

L’intrication quantique est une propriété clé qui permet à un ordinateur quantique de connaître l’état de nombreuses particules simultanément. En 1994, l’algorithme de Shor a démontré que les ordinateurs quantiques peuvent résoudre des problèmes en un temps bien inférieur à celui des PC classiques. De ce fait, les perspectives en matière de calculs avancés sont considérablement élargies. Deutsch pense que cet algorithme est la preuve de l’interaction des ordinateurs quantiques avec d’autres univers. Selon lui, les ordinateurs quantiques exploitent les ressources d’autres univers pour résoudre les problèmes. L’interprétation de plusieurs mondes suggère que nous, en tant qu’individus, sommes représentés dans tous nos états possibles. Ainsi, lorsque les ordinateurs quantiques seront plus avancés, nous pourrons télécharger nos consciences. Cela nous permettra de nous embarquer dans une exploration de nos autres versions dans le multivers. Ou du moins, des copies de nous le feront.