Roboflow : le summum de la performance de la computer vision

Rendre le monde programmable, tel est l’objectif de Roboflow. Cet outil permet de rassembler plusieurs types de données dans une seule et même plateforme. Ces datas seront ensuite exploitées pour la computer vision. Une avancée considérable, qui facilite les tâches des développeurs.

Dans un monde où les données sont incontournables, les développeurs ont besoin d’un outil pratique pour les gérer. Et Roboflow figure parmi les plateformes de références pour atteindre cet objectif. Il sera alors plus simple de collecter, d’annoter, et des déployer ces données. Ainsi, les programmeurs pourront booster leur performance dans la création d’applications et de logiciels. Une stratégie efficace, qui est déjà en vigueur dans la cour des grands.

Roboflow : qu’est-ce que c’est ?

Cette plateforme associe les données et le domaine de la computer vision. Roboflow utilise les datas des développeurs pour perfectionner leurs travaux. L’utilisateur peut alors créer un modèle qui lui est propre, en se basant sur les fonctionnalités de Roboflow. Et ce n’est qu’un exemple. Cet outil dispose de plusieurs options destinées à tous les développeurs, peu importe leurs expériences. Des multinationales, aux spécialistes indépendants, Roboflow sera un atout majeur pour exceller dans le secteur.

Une plateforme en pleine expansion

Fondé par Joseph Nelson et Brad Dwyer, Roboflow figure aujourd’hui parmi les mastodontes de la computer vision. L’outil est une référence pour les grandes entreprises IA, et les développeurs.

En suivant sa lancée, la direction de Roboflow a levé plus de 2,1 millions de dollars pour étendre son activité. Parmi les investisseurs, on peut citer Calvin French-Owen (co-fondateur de Segment), Leore Avidar (PDG de Lob), ou encore James Tamplin (co-fondateur de Firebase). Ce ne sont que des exemples. Les autres investisseurs ont voulu garder leur identité.

À l’heure actuelle, Roboflow n’a pas encore publié un rapport sur sa rentabilité ni sur sa cotation en bourse. Toutefois, on estime que l’entreprise connaît une croissance constante, en se basant sur ses nombreux clients à travers la planète.

Roboflow : pour qui ?

Les fonctionnalités de Roboflow s’adressent à tous les développeurs. L’objectif est de faciliter la création de modèles de computer vision. Ainsi, plusieurs spécialistes, dans différents secteurs, font de Roboflow une référence.

Les domaines de la défense, de l’aérospatial, et de la télécommunication sont les premiers clients de Roboflow. Les experts issus de ces milieux ont besoin d’un outil pour alléger leurs missions.

Toutefois, Roboflow s’étend aussi vers d’autres secteurs. On peut citer l’agriculture, le transport, l’automobile, la santé, la médecine, etc. D’ici peu, tous les domaines vont exploiter les atouts de l’outil.

Roboflow fait déjà des adeptes parmi les géants de l’intelligence artificielle. OpenAI, par exemple, se base sur cet outil pour concevoir des modèles de computer vision. Ces derniers sont surtout utilisés dans les projets de recherche de l’entreprise. On a aussi VSCO, une application de modification et de partage de photos. Ici, des développeurs manipulent Roboflow pour améliorer les fonctionnalités de l’application.

Ainsi, Roboflow est un outil destiné à tous les professionnels de la programmation, peu importe leur niveau. L’outil va développer la productivité, tout en perfectionnant les rendus. Que demander de plus ?

Quelles sont les fonctionnalités de Roboflow ?

Roboflow Annotate

C’est une des fonctionnalités uniques de Roboflow. Elle permet d’étiqueter directement les images dans les bases de données. Ici, l’utilisateur pourra exploiter les dernières technologies comme JSON, CSV, TXT, ou même XML.

Traitement de vidéo

Oui, les développeurs peuvent traiter les fichiers vidéo afin d’en extraire des images spécifiques. Les formats MOV, mp4, et avi, sont pris en charge par cette fonctionnalité. Il sera alors plus facile de choisir une image particulière pour l’exploiter dans d’autres tâches. C’est une approche rapide pour modifier une partie d’un site web par exemple.

Étiquetage assisté par modèle

Cette option adopte les mêmes procédures que la fonctionnalité Roboflow Annotate. Toutefois, l’IA va intervenir pour automatiser les tâches. L’utilisateur n’aura plus qu’à vérifier les rendus, et les modifier à sa guise.

Prétraitement et augmentation des images et des interfaces

Focalisons sur le visuel des sites web, et des autres projets de computer vision. Avec cette fonctionnalité de Roboflow, l’utilisateur pourra redimensionner, améliorer les couleurs, ou ajuster automatiquement la rotation. Et ce ne sont que les options principales.

Par ailleurs, il est aussi possible de recadrer ou de retourner entièrement les images. Roboflow met 50 possibilités à disposition des usagers. Par contre, il existe des variations en fonction de l’abonnement choisi.

L’entraînement des modèles de computer vision

Roboflow Train est la zone d’entraînement des modèles des développeurs. Après 24 heures de tests, l’outil va fournir des résultats comme le niveau de précision, le rappel, et même l’API hébergée.

Pour arriver à cet objectif, Roboflow utilise les outils de formation de modèles de référence. Ces plateformes sont capables d’évaluer la performance d’un modèle de computer vision avec une précision optimale. Pour ne citer que les plus exploités, Roboflow collabore avec Amazon Rekognition, Google Cloud Vision AutoML, et Azure Custom Vision.

Analyse des modèles et des données

Roboflow ne se contente pas de tester les modèles conçus par les développeurs. L’outil opte pour une analyse approfondie des plateformes actives et des données. Il peut fournir un rapport détaillé pour perfectionner l’ensemble des datas.

En cas de besoin, Roboflow pourra aussi visualiser les dimensions des images, et les repartir pour avoir un rendu harmonieux des interfaces. Enfin, l’annotation Heatmap permet d’avoir une représentation visuelle des annotations dans l’ensemble des datas. Cette fonctionnalité contribue alors à une mise en échelle de l’étendue des données et de leur organisation.

L’exportation

Tous les outils high-tech disposent de cette fonctionnalité. Toutefois, l’option d’exportation de Roboflow adopte une approche particulière. L’utilisateur peut avoir ces données sous plus de 15 formats, tout en suivant sa progression grâce à l’historique des versions.

La fonctionnalité Curl Link est aussi un atout de Roboflow. Elle permet d’ajouter une URL pour chaque ensemble de données exporté. C’est un moyen assez efficace d’intégrer ces datas dans d’autres projets.

Les avantages de Roboflow

L’outil amène les missions des développeurs dans un tout autre niveau. En effet, les différentes fonctionnalités s’adressent aux différents profils de spécialistes. Et même avec ces nombreuses options, l’outil est assez facile à manipuler. L’interface intuitive assure l’immersion de l’utilisateur. Les tâches sont rassemblées dans un seul espace de travail. Ici, l’objectif est de rationaliser le flux des missions.

Les débutants vont aussi s’épanouir sur la plateforme de Roboflow. L’outil met un support technique à la disposition de tous. Et ce n’est pas tout. L’utilisateur bénéficie d’un cahier de formation personnalisé. Concernant la programmation, les initiés peuvent aussi tester leurs lignes de code sur cet outil.

Par ailleurs, les développeurs de jeux AR, basés sur la computer vision, peuvent exploiter Roboflow. Il sera alors plus facile d’avoir un rendu exceptionnel tout en répartissant les tâches de développement.

Et les inconvénients ?

Roboflow n’en est qu’à ses débuts. La plateforme n’est pas encore parfaite. Par exemple, les utilisateurs attendent l’exportation de classification vers les fonctionnalités Snap AR. L’entreprise mère doit se focaliser sur cette mise à jour pour améliorer l’outil.

Par ailleurs, le prix est assez élevé pour certains utilisateurs. En effet, il faut souscrire à un abonnement pour bénéficier de nombreuses fonctionnalités. L’intéressé va alors opter pour un abonnement en « pack ». Or, toutes ces options ne seront pas utilisées par l’abonné. Le choix dépendra de ces attentes et de ces besoins.

Concernant les tarifs d’abonnement sur Roboflow

L’offre « Public »

C’est un abonnement destiné aux débutants dans le secteur. En effet, l’utilisateur ne va pas dépenser de l’argent en souscrivant à cette offre. C’est donc une opportunité pour obtenir des fonctionnalités open source, lancer des recherches sur les modèles de computer vision, etc.

L’utilisateur aura toujours la possibilité de gestion de données à sa disposition. Il aura aussi accès à l’API d’inférence, et à l’API REST de Roboflow. Les outils d’annotation et d’étiquetage sont au rendez-vous.

Cependant, il y a quelques restrictions avec cette offre. Elle n’est ouverte qu’à 3 utilisateurs maximum. Ces derniers n’ont accès qu’à 3 crédits de formation.

L’offre « Starter »

Le premier abonnement payant de Roboflow. Ici, les utilisateurs bénéficient des fonctionnalités Premium de l’outil. Les différentes opportunités de l’offre « Public » sont au rendez-vous.

En plus, l’intéressé peut ajouter 3 utilisateurs supplémentaires. Au-delà de ce seuil, il faut débourser 91,21 euros par surplus et par mois. Les crédits de formation augmentent à 10 000. Le bilan de santé des modèles de computer vision est aussi à disposition des utilisateurs.

Avec l’offre « Starter », l’utilisateur bénéficie d’une licence de déploiement commercial. C’est une aubaine pour booster ses activités au niveau international.

Cet abonnement coûte 229,42 euros par mois. Mais l’intéressé peut l’annuler à tout moment, sans engagement.

L’offre « Entreprise »

Comme son nom l’indique, cette offre est destinée aux multinationales, aux startups, et aux autres professionnels du secteur. Elle est particulièrement recommandée aux ingénieurs Machine Learning, et aux autres spécialistes de l’IA.

L’utilisateur peut réviser ses annotations avec quelques options spécifiques. Il aura le mode hors ligne pour assurer les missions, même sans connexion internet. Un ingénieur support sera à disposition afin de résoudre les éventuels problèmes. Le contrat est aussi personnalisable pour mieux répondre aux attentes du client.

Cette option contient les différentes propositions de l’abonnement « Starter », et les fonctionnalités particulières de l’offre « Entreprise ».

