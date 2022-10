Overwatch 2 : pourquoi les hackers ont gâché le lancement, comment jouer quand même ?

Overwatch 2 est enfin disponible sur consoles et PC ! Enfin, pour ceux qui ont la chance de parvenir à s’y connecter… en plus de files d’attente pouvant dépasser les 40 000 joueurs, les serveurs sont visés par une attaque DDoS massive. Découvrez comment les hackers ont gâché le lancement du jeu, et comment contourner le problème pour jouer dès à présent.

Le jeu Overwatch 2 est disponible depuis le 4 octobre 2022. Plus de cinq ans après le premier opus, la suite du jeu de tir de Blizzard est attendue comme un nouveau titre phare pour le monde de l’eSport.

Partout dans le monde, de nombreux fans étaient impatients. Malheureusement, depuis le lancement du jeu, un grand nombre de joueurs sont dans l’incapacité de se connecter au serveur. Autant dire que la frustration est à son comble…

Erreur de connexion après une file d’attente de 40 000 joueurs

Sur les réseaux sociaux, des hordes de joueurs déçus partagent l’échec de leurs tentatives d’accéder au jeu et leur attente dans des files d’attente interminable.

Plusieurs dizaines de milliers de joueurs font la queue pour se connecter. Certains parviennent à lancer une partie avec beaucoup de patience, mais d’autres restent bloqués à la fin de la file puis reçoivent un message d’erreur de connexion et une invitation à réessayer plus tard. D’autres encore sont brutalement éjectés en pleine partie…

Les serveurs Blizzard ciblés par une DDoS

Selon le président de Blizzard, Mike Ybarra, ce problème est lié à une attaque DDoS massive contre les serveurs de la firme. Sur Twitter, il affirme que « les équipes travaillent dur pour résoudre le problème ».

Unfortunately we are experiencing a mass DDoS attack on our servers. Teams are working hard to mitigate/manage. This is causing a lot of drop/connection issues. https://t.co/4GwrfHEiBE — Mike Ybarra (@Qwik) October 4, 2022

Pour rappel, une attaque DDoS ou attaque par déni de service consiste à diriger un trafic internet massif vers un serveur spécifique afin de le surmener. Ce type d’assaut peut provoquer la panne du serveur, ou empêcher le trafic légitime d’arriver à destination.

En général, les hackers prennent le contrôle de nombreux ordinateurs pour créer un « botnet » (réseau de robots) et connecter toutes les machines au serveur ciblé simultanément. Une attaque DDoS peut aussi être organisée par de nombreux internautes, se connectant tous en même temps pour surcharger le serveur.

En l’occurrence, cette attaque DDoS contre les serveurs de Blizzard empêche les joueurs d’accéder à Overwatch 2. On ignore toutefois s’il s’agit d’une offensive menée par un large groupe ou d’un hacker individuel utilisant un botnet.

Quels sont les bugs et problèmes d’Overwatch 2 ?

Quoi qu’il en soit, cette cyberattaque cause de nombreux soucis de connexion et de latence. Outre cette attaque DDoS, certains joueurs ayant fusionné leurs comptes sur console et PC peuvent recevoir un message « Erreur de Serveur Inattendue ». De même, les accessoires de personnalisation cosmétique gagnés par les joueurs peuvent ne pas apparaître dans leurs collections.

Les problèmes de serveurs sont fréquents lors de la sortie d’un nouveau en ligne très attendu. C’est d’ailleurs une habitude pour Blizzard, victime de DDoS contre Battle.net et World of Warcraft à de nombreuses reprises au fil des années passées. Un hacker ayant lancé une DDoS contre WoW en 2010 a même fini en prison.

Il ne s’agit donc pas réellement d’une surprise, d’autant que la suite d’Overwatch est jouable gratuitement contrairement au premier volet. Même sans attaque DDoS, il est normal qu’un grand nombre de joueurs tentent de se connecter à ce nouveau jeu disponible sur consoles et PC.

Comment se connecter et jouer à Overwatch 2 ?

Malgré ces quelques soucis, beaucoup de joueurs ont pu commencer à essayer le jeu. Sur Twitch, de nombreux streamers diffusent déjà leurs parties…

Le jeu est disponible gratuitement sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Series S, et Nintendo Switch. Il suffit de le télécharger pour pouvoir commencer à jouer.

Pour l’heure, on ignore encore dans combien de temps le problème de DDoS sera entièrement résolu. La seule chose à faire est d’essayer de se connecter encore et encore jusqu’à ce qu’une tentative aboutisse !

Afin de suivre l’évolution de la situation, vous pouvez vous rendre sur le forum officiel de Blizzard. Un tracking des problèmes et bugs du jeu est mis à jour en temps réel. Vous pouvez également suivre les annonces du compte du service client Blizzard sur Twitter.