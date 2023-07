Pass Navigo : de nombreux Parisiens victimes de cette nouvelle arnaque

Une arnaque liée au Pass Navigo sévit actuellement à Paris, ciblant de nombreux Parisiens. Ces e-mails sont des tentatives de phishing visant à voler les données personnelles et bancaires des victimes.

Récemment, Île-de-France Mobilités a mis en place des campagnes de remboursement pour compenser les désagréments subis par les abonnés. Malheureusement, des escrocs virtuels ont décidé de profiter de cette occasion en usurpant l’identité de la compagnie afin de dérober des informations bancaires. Des e-mails trompeurs incitent les destinataires à fournir leurs informations personnelles sur un faux site.

Arnaque Pass Navigo : comment les escrocs opèrent-ils ?

Dans les mails, les fraudeurs se font passer pour l’organisme officiel. Ils prétendent ainsi offrir une compensation aux membres victimes des récentes grèves. Le message, conçu pour imiter parfaitement l’apparence de l’entreprise.

Le contenu du message informe les destinataires sur l’avancement du remboursement. Pour cela, il les invite à suivre le lien vers une plateforme où ils pourront prétendument obtenir leur remboursement.

Cependant, en cliquant sur le lien, les utilisateurs sont redirigés vers un site douteux et non sécurisé. Ils sont d’abord invités à saisir leurs identifiants et ils sont ensuite dirigés vers un autre formulaire. C’est là que les escrocs demandent de saisir des informations personnelles et leur information bancaire.

Nouvelle arnaque, soyez attentifs bon, il s avére que je n ai pas de pass. Navigo mais ça pourrait marcher sur des parisiens. pic.twitter.com/E74zrvBCgl — SΔRKΔSME 🦊 (@sarkasme76) June 6, 2023

Arnaque Pass Navigo : évitez le phishing avec ces astuces

Pour contrer cette arnaque, Île-de-France Mobilités a publié des avertissements sur son site officiel et sur les réseaux sociaux. Si vous recevez un e-mail vous demandant de régulariser le paiement de votre carte Navigo, il est recommandé de vérifier la véracité des informations.

Pour cela, il faut se rendre sur le site officiel d’Île-de-France Mobilités ou en les contactant par téléphone. Si vous avez déjà fourni vos coordonnées bancaires, il est conseillé d’alerter votre banque et de faire opposition sur votre carte bancaire. Il est également recommandé de porter plainte, surtout si des paiements non autorisés ont été effectués.

Cette arnaque a été signalée dans plusieurs articles publiés en cette année. Elle souligne l’importance d’être vigilant face aux tentatives de phishing et de ne pas cliquer sur les liens suspects.

Pass Navigo : les contextes du remboursement

Île-de-France Mobilités a lancé une campagne de remboursement en raison des dégradations de service et du manque de ponctualité. Cette décision fait également suite à un programme de dédommagement lancé par la société pour compenser les désagréments causés par les mouvements sociaux et les perturbations dans les transports en commun de la région francilienne.

Le remboursement est uniquement valable pour ceux qui ont le pass Navigo. Les usagers des lignes B et D du RER peuvent également bénéficier d’un remboursement supplémentaire pouvant aller jusqu’à un mois d’abonnement, sous certaines conditions.

Le seul moyen de demander le remboursement est de se rendre sur la plateforme en ligne dédiée sur le site d’Île-de-France Mobilités. Pour cela, il faut déposer les demandes dans l’Espace Dédommagement accessible sur le site et sont soumises à des critères d’éligibilité spécifiques.