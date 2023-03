Quel cloud pour les freelance qui travaillent en voyageant ?

Le pCloud est en passe de devenir le meilleur allié des freelances. Il leur permet de combiner le travail aux joies des voyages.

Les services cloud affichent un nombre croissant d’utilisateurs optant pour des solutions de stockage cloud à vie. Dans le secteur, pCloud se démarque de plus en plus, et devient même le meilleur partenaire des freelances.

Cloud : un service de stockage intéressant pour un freelance

Le cloud est un service de stockage en ligne très utile. Il vous permet d’avoir un endroit sûr et efficace pour le stockage de vos fichiers et documents. C’est la solution idéale pour les personnes qui travaillent en voyage, car il offre un hub central pour tous vos fichiers, et garantit en même temps une protection contre le vol ou les pannes.

Ce service cloud vous offre tout ce dont vous avez besoin pour travailler de manière productive et sécurisée. Vous n’avez même pas à vous soucier des dépenses supplémentaires contrairement à ce qui s’est passé auparavant. Aujourd’hui, vous n’avez qu’à acheter de l’espace cloud, et il vous appartiendra pour toujours.

pCloud permet de bénéficier gratuitement de 10 Go de stockage de fichiers, en plus d'une durée de vie de 2 To de stockage de fichiers.

Quelles sont les fonctionnalités intéressantes de pCloud pour un freelance ?

Gestion de fichiers

Peu importe le nombre de fichiers et de dossiers que vous stockez sur pCloud, toutes vos données y sont à l’abri. Quelle que soit la façon dont vous utilisez votre espace sur le cloud, que ce soit sur le web, sur une application bureau ou votre portable, vos fichiers sont vraiment faciles à gérer.

Partage de fichiers

pCloud offre aussi de différentes options de partage de fichiers sur l’application pCloud et avec l’interface web. En collaboration ou non avec des utilisateurs pCloud, vous envoyez vos fichiers à qui vous le désirez. Grâce à la fonction spéciale Inviter sur le Dossier de pCloud, vous pouvez aussi partager des dossiers avec vos amis, votre famille et vos collègues et définir s’ils peuvent afficher ou éditer le contenu.

Sécurité

Pour la sécurité de vos fichiers, pCloud utilise un cryptage TLS/SSL. Il s’applique lorsque des informations sont transférées depuis votre appareil aux serveurs de pCloud. Vous bénéficierez des meilleures mesures de sécurité. Avec pCloud, stockez vos fichiers dans au moins trois serveurs localisés à différents endroits dans un espace de stockage hautement sécurisé. Un mot de passe protège vos fichiers.

Une accessibilité optimisée de vos dossiers

Grâce à pCloud, il est facile d’accéder à vos fichiers PC depuis n’importe quel appareil. pCloud est disponible pour les ordinateurs de bureau (Windows, Mac et Linux), les téléphones portables (Android et iOS) et le web.

Stockage pCloud à vie et sans abonnement pour les freelance

Utiliser le service de stockage pCloud à vie vous permet d’obtenir de nombreux avantages et des économies nettes sur le long terme. En effet, pCloud offre aussi des services d’abonnement, qui prévoient une redevance mensuelle ou annuelle.

Si vous optez pour le service pCloud à vie, l’espace cloud restera à votre disposition pour toujours, sans aucun coût supplémentaire ultérieur. pCloud est multiplateforme, son stockage en nuage est accessible depuis n’importe quel appareil, via le web ou via les applications du service. Il peut compter sur des outils de sécurité avancés, tels que le cryptage des données, pour protéger les informations stockées.