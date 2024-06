Alcatel-Lucent Enterprise lance un plugin pour la vidéosurveillance

Alcatel-Lucent Enterprise, acteur majeur dans le domaine des solutions de communication et de réseau, innove avec son nouveau plugin OmniSwitch pour Genetec. Ce lancement marque une avancée significative dans l'efficacité opérationnelle et la cybersécurité des systèmes de vidéosurveillance.

Un partenariat stratégique pour optimiser la gestion vidéo

Le partenariat entre Alcatel-Lucent Enterprise et Genetec intègre le plugin OmniSwitch dans le logiciel de gestion vidéo Security Center de Genetec. Cette intégration permet une gestion simplifiée et sécurisée des données vidéos, essentielle dans un monde numérisé et connecté.

Avantages clés du plugin OmniSwitch

Ce plugin offre de multiples avantages qui transforment la gestion des réseaux de vidéosurveillance :

Une supervision simplifiée du système entier est désormais possible grâce à une interface unifiée ;

Les opérateurs peuvent réaliser des diagnostics et des réinitialisations en un clic. Cela permet d'optimiser le temps et les coûts.

Toutes les informations essentielles sur l'état du réseau sont accessibles instantanément sur une seule interface ;

Le verrouillage des ports des caméras renforce la cybersécurité, un atout majeur pour les infrastructures critiques.

Impact sur les opérations et la cybersécurité

Mahdi Mohammadi, Business Line Manager chez Alcatel-Lucent Enterprise, souligne l'importance de ce plugin : « Notre solution offre une méthode intuitive pour renforcer l'efficacité opérationnelle et la cybersécurité dans le domaine de la sécurité physique. »

Ce plugin est une réponse aux besoins croissants des entreprises de fusionner les technologies opérationnelles avec les technologies de l'information. Cette solution vise également à réduire les coûts et centraliser la gestion des systèmes informatiques.

Vers une convergence des technologies IT et OT

Stephan Robineau, de Network Business Division, explique que le plugin OmniSwitch d'ALE pour Genetec répond à une tendance croissante de convergence entre les technologies opérationnelles et de l'information. Cette convergence est essentielle pour les entreprises cherchant à contrôler les coûts et à optimiser la gestion des systèmes informatiques et opérationnels.

Le plugin OmniSwitch ne se limite pas à une simple amélioration technique, il s'agit d'une véritable avancée stratégique. Grâce à ce plugin, ALE renforce son offre dans un marché de la vidéosurveillance en constante évolution, exigeant et connecté.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction

