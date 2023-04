Port USB dans les hôtels, aéroports : pourquoi le FBI alerte ?

L’utilisation des ports USB dans les espaces publics tels que les hôtels et les aéroports est devenue courante. Mais récemment, le FBI a émis une alerte à leur sujet. Les raisons derrière cette mise en garde sont multiples, mais toutes sont liées à la protection de la vie privée.

En effet, ces ports peuvent être compromis par des cybercriminels qui y installent des logiciels malveillants. Tout ça dans le but de voler des données personnelles ou des informations sensibles. Cette mise en garde souligne l’importance de la sécurité informatique dans notre vie quotidienne.

Port USB public : le FBI alerte sur des logiciels malveillants !

Le FBI américain a récemment mis en garde contre les dangers des logiciels malveillants qui peuvent être introduits par le biais de ports USB publics. Ces derniers sont couramment proposés dans les hôtels, aéroports et centres commerciaux. Le Bureau de Denver du FBI a alerté les utilisateurs sur le risque que représentent ces stations de recharge publiques. Ces dernières peuvent être trafiquées par des pirates informatiques pour installer des logiciels causant la défaillance de votre machine.

Il est donc conseillé de passer outre des ports USB en public. De plus, il serait préférable d’utiliser son chargeur personnel et câble USB, ainsi qu’une prise électrique pour recharger son appareil. Il est alors important de noter que les iPhones et Macs d’Apple sont équipés d’une fonction de sécurité USB. Cette dernière ne protège pas contre l’installation de logiciels malveillants si l’appareil est activement utilisé.

Port USB public : le FBI conseille la prudence avec les appareils Apple

La sécurité USB d’Apple désactive le port Lightning pour les transferts de données une heure après le verrouillage. Le mécanisme de protection est efficace, mais n’empêche pas les logiciels malveillants installés via un port USB public. Les hackers peuvent ainsi accéder à des informations confidentielles et voler de l’argent en ligne. Pour prévenir toute tentative d’intrusion, il est conseillé d’employer et même de posséder son propre câble USB lorsque vous rechargez votre dispositif dans des lieux publics.

Le FBI déconseille également l’utilisation des bornes de recharge gratuites et de se connecter en Wi-Fi public pour des échanges confidentiels. Par ailleurs, il est suggéré d’éviter d’ouvrir des documents suspects, d’utiliser des mots de passe différents pour chaque compte. Il est indiqué d’esquiver les liens non sollicités dans les messages textuels et les courriels.

Quels sont les risques sur l’utilisation des ports USB publics ?

L’utilisation des ports USB publics, tels que ceux que l’on trouve dans les aéroports, les bibliothèques ou les cybercafés, peut être fatale. Il est important de savoir que ces ports peuvent être utilisés par des hackers. Tout ça dans le but de prendre le contrôle de votre appareil ou voler vos données. Les hackers peuvent utiliser des techniques telles que l’injection de logiciels malveillants. Par exemple, l’installation de keyloggers ou l’utilisation de périphériques USB piégés pour voler vos informations sensibles.

Les fichiers que les hackers peuvent prendre lors de l’utilisation des ports USB publics sont nombreux et variés. Ils peuvent voler vos identifiants de connexion, vos mots de passe, vos données financières, vos informations personnelles. De plus, les pirates auront accès à vos fichiers sensibles, vos photos et vidéos personnelles, vos contacts, et bien plus encore.