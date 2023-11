Snowflake stimule l’innovation avec « Powered By Snowflake »

Snowflake incite à l’innovation en lançant Powered By Snowflake, une initiative financière qui injectera potentiellement jusqu’à 100 millions de dollars dans des applications novatrices pour le Data Cloud.

Un soutien financier majeur pour les Start-ups

Cette offre de financement réunit une constellation de 10 poids lourds du capital-risque avec pour ambition d’étendre notre écosystème et d’accélérer la trajectoire des start-ups développant des applications natives Snowflake.

Parallèlement à Powered by Snowflake, AWS a décidé de mettre les bouchées doubles en accordant 1 million de dollars de crédits Snowflake gratuits sur AWS pendant une période de quatre ans pour les techniciens qui pondent des applications autochtones Snowflake.

De ce fait, le Data Cloud Snowflake a franchi un pas emblématique dans le soutien aux start-ups en lançant le programme de financement Powered by Snowflake, un tour de force financier qui pourrait libéraliser jusqu’à 100 millions de dollars au profit des jeunes pousses qui se concentrent sur le développement des applications autochtones Snowflake. Les piliers du programme « Powered by Snowflake » sont les fonds de capital-risque de première ligne, y compris Altimeter, Amplify Partners, Anthos, Coatue, ICONIQ Growth, IVP, Madrona, Menlo Ventures et Redpoint Ventures.

1 million de dollars de crédits Snowflake gratuits!

AWS a également accepté d’offrir 1 million de dollars de crédits Snowflake gratuits sur AWS pendant quatre ans pour celles qui excellent dans le développement des Snowflake Native Apps. « Le déploiement des applications d’entreprise subit une véritable révolution, les entreprises œuvrant à rapatrier leurs applications et leur code applicatif le plus près possible de leurs données.

Snowflake Native Apps et Snowpark : La révolution!

Grâce à Snowpark, le Snowflake Native App Framework, et le robuste arsenal de measures liées à la confidentialité, la sécurité et la gouvernance des données de Snowflake, la tâche de création, de déploiement et de monétisation des applications d’entreprise est désormais un jeu d’enfant pour les startups », proclame Stefan Williams, VP Corporate Development et Snowflake Ventures chez Snowflake. « La conjonction de nos partenaires en capital-risque et d’AWS, incarnée par le programme de financement Powered by Snowflake, conduira à une accélération remarquable de cette nouvelle ère du développement de logiciels. » Nous vous invitons de visualiser cette vidéo pour lieux savoir Snowflake.

La convergence de capital-risque et d’AWS

Toutefois, les applications Powered by Snowflake tirent parti de l’agilité, de la dimension, des performances et de l’expérience utilisateur intuitive de la plateforme Snowflake, ce qui leur permet d’accélérer leur passage à la phase de commercialisation, d’améliorer leur efficacité opérationnelle et de promettre une expérience client des plus fluides.

Les avantages des applications Powered by Snowflake

Grâce au Snowflake Native App Framework, bientôt disponible sur AWS et en avant-première publique sur Azure, les développeurs auront le loisir de concevoir une application, de la mettre sur le marché, de la monétiser et de la distribuer à leurs clients via le Snowflake Marketplace, tout cela à partir de l’infrastructure hautement sécurisée et réglementée de Snowflake. Certainement, les méthodes sécurisées de partage de données permettent à ceux qui élaboraient des applications sur Snowflake d’accéder à un nombre accru de données, qu’elles soient fournies par des partenaires, des clients ou des prestataires de données, en vue d’offrir des insights améliorés pouvant faire la différence.

Cependant, « Notre objectif chez AWS est de démontrer aux organisations de toutes envergures le potentiel impressionnant du cloud », déclare Howard Wright, VP and Global Head of Startups chez Amazon Web Services, Inc. « Nous sommes très enthousiastes à l’idée de participer au programme de financement Powered by Snowflake et de soutenir les start-ups qui se surpassent dans la création et la mise à l’échelle d’applications riches en données et propulsées par l’IA. » Ce programme est maintenant officiellement ouvert non seulement aux Etats-Unis, mais également à la France, au Royaume-Uni et à l’Allemagne.

Communiqué de presse du 17 novembre 2023