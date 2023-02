Prévision des prix du Metacade (MCADE) et du Litecoin (LTC) pour 2023 – 2030

Alors que les difficultés ressenties par les marchés cryptos baissiers en 2022 se poursuivent en 2023, les investisseurs retournent le marché, à la recherche des meilleures crypto dans lesquelles investir pour réaliser des gains en 2023 et à plus long terme.

La toute nouvelle plateforme de gaming Metacade prend une importance considérable lors de sa presale, la rendant comme l’une des opportunités crypto les plus brillantes. Pendant ce temps, les prévisions pour les coins plus établies, telles que la prévision du prix du Litecoin, suggèrent qu’une croissance modeste est à l’horizon d’ici la fin de la décennie. Voici comment les prévisions de prix pour les deux monnaies se comparent les unes aux autres.

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade sera une toute nouvelle plateforme GameFi qui se placera en vedette dans un secteur crypto en plein développement, car il semble prêt à jouer un rôle majeur dans l’évolution du secteur. Metacade crée la plus grande gamme de jeux play-to-earn (P2E) du metaverse dans une arcade virtuelle hébergée sur la blockchain Ethereum.

L’objectif est de faire de Metacade le lieu central des fans de jeux et des fans de crypto-monnaies, afin qu’ils puissent partager leurs connaissances et créer une communauté GameFi solidaire, tout en bénéficiant des systèmes P2E inégalés de la plateforme.

Metacade a pour mission de devenir un leader du marché dans l’espace GameFi, et ses membres se voient offrir des incitations en crypto-monnaies pour aider à développer une communauté florissante. Chaque fois qu’un utilisateur publie du contenu sur le hub, qu’il s’agisse de partager des critiques de jeux et des conseils ou de participer à un chat en direct, il peut gagner un revenu passif grâce aux récompenses de la plateforme.

Ce système Create2Earn n’est qu’un des éléments du mécanisme à gains multiples de Metacade, conçu pour attirer les utilisateurs sur la plateforme. À côté de cela se trouve le programme Compete2Earn, dans lequel les utilisateurs stakent le token natif MCADE pour participer à des concours et à des tournois, tandis que le programme Work2Earn, lancé au premier trimestre 2024, offre des opportunités d’emploi Web3 à ses membres.

La promesse de Metacade s’étend bien au-delà de la portée des autres titres GameFi, car il cherche à se positionner comme un pionnier dans la sphère des jeux P2E. Une facette essentielle de cette approche est son système innovant de Metagrants, qui fournit aux développeurs des fonds pour créer de nouveaux titres exclusifs qui amènent le développement du jeu Web3 dans des eaux nouvelles et passionnantes.

La communauté Metacade se verra offrir un droit de vote complet sur toutes les propositions de Metagrants, ce qui lui permettra de décider en toute autonomie des jeux qui seront créés. Cela leur permet de rester pleinement engagés tout au long du processus et de donner aux joueurs les titres qu’ils souhaitent.

Ce droit de vote sur les jeux de la plateforme fait partie de la transition de Metacade vers une véritable DAO d’ici le quatrième trimestre 2024. À ce moment-là, les membres auront un droit de vote complet sur la gouvernance et l’orientation future de la plateforme.

Prévision du prix du Metacade de 2023 à 2030

Les experts prévoient que l’industrie du GameFi connaîtra une énorme accélération dans les années à venir, avec une croissance plus de 10 fois plus rapide que celle des jeux traditionnels et de 70% par an entre 2023 et 2027. La stratégie exceptionnelle et passionnante de Metacade semble la positionner comme majeur de cette révolution, avec de belles récompenses potentiellement disponibles pour les investisseurs optimistes dans le projet.

Metacade est susceptible de devenir un nom connu dans l’industrie du GameFi. Les prévisions de prix sont que d’ici la fin de 2023, MCADE pourrait atteindre 0,30 $ avant de croître à environ 1,20 $ en 2027. Les prévisions pour la fin de l’année 2030 suggèrent que les tokens MCADE pourraient valoir 2,50 $ chacun lorsque le jeu P2E atteindra sa maturité, et qu’ils rapporteront probablement des valeurs considérables aux investisseurs qui achètent maintenant.

Qu’est-ce que le Litecoin ?

Les débuts de Litecoin remontent à 2011, lorsqu’il a été créé par Charlie Lee, un ancien employé de Google, après avoir vu le potentiel de l’explosion initiale du bitcoin. En se basant sur le codage original du Bitcoin, l’équipe de projet de Litecoin a modifié le code de base pour le rendre plus utilisable au quotidien. En conséquence, le Litecoin offrait des transactions plus rapides et moins chères que le Bitcoin ou l’Ethereum.

De plus, le Litecoin était nettement moins cher à exploiter que le Bitcoin et l’Ethereum. Au fil du temps, il s’est transformé en une monnaie minière bon marché et accessible qui est devenue la préférée de nombreux mineurs de blockchain. Les petites entreprises et les particuliers ont afflué vers Litecoin grâce à ses solutions abordables, rapides et évolutives permettant d’effectuer des transactions rapides et faciles.

Prévision du prix du Litecoin de 2023 à 2030

Le token natif LTC de Litecoin n’a pas été protégé contre les conditions de marché difficiles de 2022, voyant d’énormes pertes de valeur. Cependant, avec l’assouplissement des conditions du marché qui devrait se produire plus tard en 2023, les prévisions du prix du Litecoin suggèrent que des temps meilleurs sont à venir.

Se vendant actuellement à 89,68 $, soit bien moins que son sommet historique de 412,96 $, les prévisions de prix du LTC sont que ce dernier pourrait atteindre 123 $ d’ici la fin de 2023 et 267 $ d’ici la fin de 2025. Ces chiffres représentent des gains modestes par rapport à aujourd’hui, mais restent bien en dessous de son sommet.

Toutefois, le pronostic à plus long terme semble plus prometteur, les analystes prévoient que le LTC dépassera son ATH et atteindra environ 1 815 $ d’ici la fin de 2030, soit une augmentation de près de 20X, mais toujours en dessous des gains offerts par le MCADE.

Metacade est la meilleure crypto dans laquelle investir pour obtenir des rendements cette décennie

Metacade a récemment lancé sa presale de tokens MCADE à 0,008 $ et a rapidement pris une énorme importance. Après avoir levé 5 millions de dollars au cours des dix premières semaines, le token n’a montré aucun signe de ralentissement. Le financement actuel du projet a atteint $7,2m alors que la presale continue de s’accélérer.

Le prix actuel de $0,014 devrait atteindre 0,02 $ d’ici la fin de la presale et la demande de MCADE devrait exploser lorsqu’elle sera lancée sur les marchés centralisés et décentralisés. Elle semble être l’une des meilleures crypto-monnaies dans lesquelles investir aujourd’hui pour maximiser les rendements possibles d’ici la fin de 2030.

Vous pouvez acheter du Litecoin (LTC) chez eToro ici.

Vous pouvez participer à la presale de Metacade ici.