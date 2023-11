M3 : Apple dévoile un processeur qui va faire rougir de honte la concurrence

Apple a encore confirmé sa place de leader avec son processeur M3. Cette puce va équiper le nouveau produit de la marque, qui n’est autre que les MacBook Pro 14 et 16 pouces.

Après Intel et Qualcomm, Apple vient de dévoiler ses plans pour la course à la performance. Avec le processeur Apple Silicon M3, la marque sera toujours une référence sur le marché. Effectivement, cette puce affiche une performance absolue. 40 % plus puissant que la version M2. Et des spécialistes l’ont même comparé avec les processeurs les plus compétitifs actuellement.

Un processeur puissant et moins énergivore

La technologie de gravure 3 nm sera le principal atout de l’Apple Silicon M3. L’objectif est d’avoir une fréquence optimale, tout en harmonisant cette puissance avec les autres aspects du produit.

En effet, cette prouesse est moins énergivore par rapport aux anciens modèles. Effectivement, l’Apple M3 consomme moins d’énergie que ses deux prédécesseurs. Par contre, cette innovation est 50 % plus puissante que le M1, et 40 % plus performante que le M2.

Les spécialistes ont aussi comparé ce processeur avec un modèle similaire d’Intel. À un même niveau de performance, l’Apple M3 n’exploite que le quart de l’énergie utilisée par le Core i7-1360P.

Le processeur M3 est une bête sur sa fiche technique. Effectivement, il est doté de 8 cœurs CPU, 10 cœurs GPU, et 16 cœurs pour gérer l’intelligence artificielle de l’appareil. Et cette particularité illustre de plus en plus la course à l’IA d’Apple. Toutefois, l’entreprise n’a pas encore émis de commentaires sur cette situation.

Des Mac boostés pour satisfaire les gamers

La puissance de la gamme Apple Silicon M3 pourra être exploitée dans le monde du gaming. En effet, ce processeur peut améliorer le graphisme d’un jeu exigeant. Cette innovation prend en charge le Ray-Tracing et le Mesh Shading. Les jeux seront de plus en plus réalistes, avec une immersion optimale.

Et la performance graphique s’ajuste automatiquement en fonction du jeu. Si ce dernier est trop gourmand, le processeur répartit la quantité de mémoire demandée au GPU. Avec cette fonctionnalité, les lags sont presque impossibles durant les parties.

Sans tarder, Apple va lancer 3 variantes de la M3

La marque à la pomme est sur le point de briser la concurrence. En effet, elle va sortir 3 variantes de son processeur Apple SIlicon M3. La première M3 affiche déjà une performance exceptionnelle. Elle peut supporter jusqu’à 24 Go de mémoire unifiée. La version M3 PRO est un peu plus performante, avec 12 cœurs CPU, 18 cœurs GPU, et jusqu’à 36 Go mémoires unifiés. Et la puissance atteint la barre des 16 cœurs CPU, 40 cœurs GPU, 128 Go de mémoire avec le M3 MAX.

Ces variantes du M3 vont être embarquées dans le nouveau MacBook Pro. Le modèle 14 pouces sera équipé du processeur M3 classique ou du M3 PRO. Pour profiter du M3 MAX, vous devez investir dans la version 16 pouces.

À noter que ces produits sont disponibles en précommande actuellement. Le lancement officiel se déroulera le 7 novembre prochain.