Proton Drive : l’un des meilleurs clouds chiffrés enfin dispo sur PC

L’application Proton Drive est désormais disponible sur PC annonce le fournisseur suisse dans un billet de blog. Ce stockage cloud fortement axé sur la confidentialité propose gratuitement le cryptage, complété par de nombreuses autres fonctionnalités.

Proton Drive était déjà disponible pour le navigateur Web. Cela signifie que les utilisateurs pouvaient utiliser le service depuis le PC. Mais avec cette option, il faut sélectionner manuellement les fichiers à sauvegarder. En cas d’ajout et de modification, il faut systématiquement re-télécharger les fichiers dans le service.

Today, we're launching the Proton Drive #Windows app for everyone. Automatically backup and sync your files and more. Get it here: https://t.co/41fAktCdtx.



We're also about to start the beta for our #macOS app; learn more here: https://t.co/ZcuI9meZS2. pic.twitter.com/6rKDAJWcV0