Proton Pass : pourquoi vous devez utiliser ce password manager gratuit ?

L’extension de navigateur de Proton Pass est disponible sur les ordinateurs de bureau, tout comme son application mobile.

Proton Pass marque une nouvelle étape dans la sécurité en ligne. Développé par Proton AG, ce gestionnaire de mots de passe offre une expérience fiable et cryptée pour protéger les informations de connexion.

Sécurité et confidentialité : les atouts de Proton Pass

Proton Pass est issu de la société derrière ProtonMail, réputée pour son cryptage solide. Comme ProtonMail, Proton Pass sécurise vos informations avec un cryptage de bout en bout. Il est essentiel de noter que Proton AG ne peut pas accéder aux données stockées. De plus, il est passé par un audit de sécurité effectué par Cure53. Les résultats seront publiés sous peu, mais cela montre l’engagement de Proton AG envers la sécurité.

L’une des caractéristiques distinctives est l’emplacement de stockage des données. Proton AG stocke les données en Suisse. Les lois suisses sur la confidentialité des données se classent parmi les plus strictes au niveau mondial. Cela assure une protection supplémentaire pour vos informations.

Ensuite, il y a l’innovante fonctionnalité « alias de cache-courriel ». Cela est utile lorsque vous créez de nouveaux comptes en ligne. Proton Pass peut soumettre une adresse email secondaire générée aléatoirement. Cela protège non seulement votre identité, mais filtre également les traceurs et outils marketing.

Flexibilité et options de tarification

Ce gestionnaire de mots de passe gratuit est disponible gratuitement. Mais il existe aussi une version premium, Proton Pass Plus. Le plan gratuit propose la majorité des fonctionnalités, y compris l’usage sur un nombre illimité d’appareils. Cependant, la fonction « alias de cache-courriel » est limitée à 10 utilisations dans le plan gratuit.

Pour l’utilisation illimitée de cette fonction, l’abonnement à Proton Pass Plus est nécessaire. Cela coûte 3,99 dollars par mois. Mais attention, il y a une offre spéciale ! Si vous vous abonnez avant la fin de juillet, vous bénéficierez d’un tarif réduit de 1 dollar par mois à vie.

Cet offre propose également d’autres avantages. Par exemple, il intègre un authentificateur à deux facteurs. Cela ajoute une couche de sécurité lors de la connexion à des sites Web. Vous pouvez aussi organiser vos informations dans différents coffres-forts, ce qui facilite la gestion des données.

Un autre avantage à venir de Proton Pass Plus est une fonction de remplissage automatique pour les informations de carte de crédit. Cette évolution permettra d’améliorer à la fois la commodité et la sécurité des achats en ligne. En termes de disponibilité, Proton Pass est accessible à la fois sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles. Sur ordinateur, il s’utilise comme une extension de navigateur. Pour les appareils mobiles, une application est disponible pour Android et iOS.

Proton Pass s’annonce comme une option solide dans le monde des gestionnaires de mots de passe. Avec un accent sur la sécurité et la confidentialité, ainsi que des options flexibles, il est bien équipé pour répondre aux besoins variés des utilisateurs en matière de gestion des mots de passe.