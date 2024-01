Publicis : le géant français de la pub investit 300 millions dans l’IA, à quoi s’attendre ?

Le groupe Publicis investira 300 millions d’euros au cours des trois prochaines années pour mieux positionner son activité autour de l’IA générative. Les fonds soutiendront à la fois les technologies et le perfectionnement des compétences.

Investir dans une solution d’IA native

Dans un communiqué de presse, le géant français de la pub annonce vouloir investir 300 millions d’euros dans dans l’IA générative. L’investissement soutiendra notamment une plateforme d’IA native baptisée CoreAI.

CoreAI transformera cinq domaines clés du groupe : les informations, les médias, la création et la production, les logiciels et les opérations. Publicis déploiera 100 millions d’euros cette année. Le groupe utilisera la moitié de cette première tranche pour le perfectionnement des compétences et le recrutement.

L’autre moitié est destinée aux licences technologiques, à l’infrastructure cloud et aux logiciels. Publicis entame un autre chapitre de sa transformation alors que le groupe a annoncé une croissance organique de 6,3 % en 2023 pour ses revenus, des chiffres supérieurs aux prévisions.

Faire de Publicis le « premier système intelligent alimenté par l’IA »

Publicis a depuis longtemps intégré l’IA à l’entreprise. En 2019, le groupe introduit Marcel, une plateforme d’IA qui connecte l’ensemble de son personnel, mais pas seulement. Cet outil est aussi capable d’identifier les compétences nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques des clients.

Aujourd’hui, le géant français de la publicité introduit CoreAI, une plateforme d’IA construite et formée en interne par 45 000 ingénieurs et data scientists au sein de Sapient pour construire des modèles autour des actifs de Publicis. Cet outil va centraliser des milliards de points de données, des millions d’actifs créatifs, etc.

Arthur Sadoun, PDG de Publicis Global, prévoit de présenter les premières fonctionnalités de CoreAI lors de la prochaine édition de VivaTech à Paris du 22 mai au 25 mai prochain. Pour l’instant, il la décrit globalement comme un outil centralisé qui permettra à ses 100 000 employés d’accéder aux capacités de l’entreprise.

L’objectif est de mener en quelques secondes un travail de recherche et d’analyse pour orienter les stratégies marketing, un travail qu’une équipe de chercheurs aurait passé des semaines à préparer, dit-il. Étant formée grâce à l’inclusion de données diverses et représentatives, CoreAI fonctionnera sans parti pris, précise Sadoun. Il ajoute que l’IA ne viendra pas remplacer les esprits créatifs, mais les aidera à repousser encore plus loin les limites de la créativité.