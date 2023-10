Ce pays d’Europe va construire un laser plus puissant que le soleil

Ce pays européen développe ce qui sera le plus puissant laser au monde avec des faisceaux plus brillants (et de loin) que la lumière du jour la plus lumineuse du désert du Sahara. L’équipe vient de recevoir un financement de 98 millions d’euros pour ce projet ambitieux conçu à des fins de recherche.

Un puissant laser développé par les britanniques

Ce laser ultra puissant est un projet développé par l’équipe de l’institut de recherche Rutherford Appleton Laboratory de l’agence Science and Technology Facilities Council (STFC). Il s’agit d’une agence gouvernementale britannique qui intervient dans les recherches scientifiques.

L’équipe profite des installations du Central Laser Facility (CLF) pour mener à bien leur projet. Les infrastructures de ce centre de recherches sont dédiées à l’étude des applications des lasers à haute énergie.

Pour la conception de ce laser baptisé Vulcan 20-20, les chercheurs ont bénéficié d’un financement de 85 millions de livres sterlings (soit 98 millions d’euros environ avec le taux de change au moment de la rédaction).

Le projet est financé par UK Research and Innovation (UKRI), un organisme public parrainé par le ministère des Affaires, de l’Énergie et de la Stratégie industrielle du Royaume-Uni. UKRI se fixe principalement comme objectif la prospérité de la recherche et de l’innovation.

Une technologie révolutionnaire pour repousser les limites des recherches scientifiques

Vulcan 20-20 aura une puissance 20 fois supérieure à celle de Vulcan, le plus puissant laser existant utilisé en physique des plasmas. Avec huit faisceaux supplémentaires, Vulcan 20-20 constituera une technologie révolutionnaire. Les scientifiques évoquent un laser « un million, un milliard de fois plus lumineux que la lumière du soleil la plus brillante au monde ».

Ses applications sont vastes avec des utilisations potentielles dans les batteries par exemple, la fusion nucléaire, les énergies renouvelables. L’immense puissance du laser permettra à une seule impulsion de fournir plus d’énergie que l’ensemble du réseau national du Royaume-Uni.

L’explosion ne durera qu’un billionième de seconde et ciblera de minuscules objets. La construction de ce puissant laser devrait prendre six ans. Ce projet créera des emplois hautement qualifiés dans les secteurs des sciences et de l’ingénierie.

Ce nouveau laser devrait continuer à repousser les limites des recherches et de la découverte scientifique, des découvertes déjà impulsées par Vulcan. Ce dernier a par exemple contribué à cartographier la manière dont le COVID-19 infecte et endommage les cellules. Il a aussi permis de développer de nouvelles techniques de contrôle de sécurité dans les aéroports.