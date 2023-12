Percée scientifique : Qubit Pharmaceuticals simule 40 qubits avec Hyperion-1

Paris, le 6 décembre 2023. Qubit Pharmaceuticals, en partenariat avec Sorbonne Université, annonce une avancée scientifique majeure dans le domaine de la simulation quantique. L’entreprise spécialisée dans la découverte de médicaments a réussi à simuler 40 qubits avec son émulateur Hyperion-1. La simulation ne présente aucune erreur ni bruit, établissant ainsi de nouveaux standards de précision dans la recherche quantique.

Une avancée majeure dans la simulation quantique

Cette réalisation exceptionnelle place Qubit Pharmaceuticals parmi les leaders mondiaux du calcul quantique. On a effectué les calculs en partenariat avec le Laboratoire de Chimie Théorique de Sorbonne Université. Ils ont utilisé le supercalculateur convergé HPC/IA Jean Zay. Cette avancée a pour objectif de réduire de moitié le temps nécessaire pour sélectionner et optimiser un candidat médicament. Cela permet de réduire ainsi les coûts de recherche et de développement.

L’émulateur Hyperion-1

Ce nouvel émulateur de Qubit Pharmaceuticals offre des simulations révolutionnaires avec une précision exceptionnelle. Il dispose d’une capacité de traitement massivement parallèle. Ce qui lui permet de simuler rapidement des circuits quantiques complexes. La technologie avancée d’Hyperion-1 utilise une librairie mathématique propriétaire et agnostique, lui permettant de s’adapter à tout type de supercalculateur.

Cette avancée ouvre de nouvelles perspectives pour l’informatique quantique en comblant le fossé entre les machines dotées de qubits parfaits et celles souffrant d’erreurs. Hyperion-1 symbolise les immenses possibilités de l’émulation quantique et de l’informatique quantique. Cet exploit impacte plusieurs secteurs tels que l’industrie pharmaceutique, la finance et la sécurité.

Une nouvelle ère d’innovation technologique

Robert Marino, PDG de Qubit Pharmaceuticals, déclare que cette percée permet à l’entreprise de réaliser en quelques heures des calculs qui prenaient plusieurs mois traditionnellement. Jean-Philip Piquemal, co-fondateur et directeur scientifique de Qubit Pharmaceuticals, souligne que grâce à Hyperion-1, ils peuvent développer et valider de nouveaux algorithmes quantiques appliqués à la découverte de médicaments.

Élisabeth Angel-Perez, vice-présidente Recherche et innovation de Sorbonne Université, souligne l’engagement de l’université dans le soutien à l’innovation issue de la recherche française.

Cette percée scientifique renforce la position de Qubit Pharmaceuticals en tant que référence en matière de découverte de médicaments par modélisation moléculaire, ouvrant la voie à des avancées majeures dans le domaine de la recherche médicale et de l’informatique quantique.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.