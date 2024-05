Qui est vraiment le roi de LockBit ? La police lève le voile après des mois

Les forces de l'ordre ont finalement dévoilé l'identité de celui qu'ils considèrent comme le cerveau du gang de rançongiciel LockBit : Dmitry Yuryevich Khoroshev, un Russe de 31 ans.

Après des mois de traque acharnée, les forces de l'ordre ont finalement réussi à identifier le présumé meneur du redoutable gang de rançongiciels LockBit. Le nom de Dmitry Yuryevich Khoroshev, ressortissant russe âgé de 31 ans, est désormais sur toutes les lèvres.

Une opération d'envergure mondiale

Cette révélation fait suite à l'opération « Cronos » menée en février dernier par la police britannique, le FBI américain et d'autres agences à travers le monde. L'objectif était de démanteler LockBit, l'un des groupes de rançongiciels les plus actifs de la planète.

Lors de cette opération, les enquêteurs ont pu s'emparer du site web de LockBit où étaient listées les victimes et les données dérobées. Ils ont également recueilli de précieuses informations sur l'organisation du gang.

Un groupe au pouvoir de nuisance redoutable

Tom Tugendhat, ministre britannique de la Sécurité, a salué l'identification de Khoroshev par les forces de l'ordre : « En exposant l'un des meneurs de LockBit, nous envoyons un message clair à ces criminels sans scrupules. Vous ne pouvez pas vous cacher éternellement. Vous devrez rendre des comptes. »

Avant l'opération Cronos et le démantèlement partiel qui s'en est suivi, LockBit était l'un des groupes de rançongiciels les plus prolifiques et les plus redoutés au monde. Selon les estimations, ses membres auraient extorqué plus de 100 millions de dollars à des milliers de victimes à travers la planète, parmi lesquelles figuraient des hôpitaux et des entreprises majeures.

La fin d'un long mystère

Pendant des années, l'identité du cerveau derrière LockBit est restée un mystère bien gardé. En février, les forces de l'ordre avaient lâché un indice : « Nous savons qui il est, où il vit et combien il vaut. » Cependant, malgré cette identification, l'individu court toujours et n'a pas encore été appréhendé.

Dans le cadre de leur traque du cybercriminel Dmitri Yuryevich Khoroshev, les autorités américaines offrent désormais une prime conséquente s'élevant à 10 millions de dollars pour toute information conduisant à son arrestation.

