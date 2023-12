Red Hat s’engage avec l’AI Alliance pour une IA responsable et innovante

Dans ce paysage technologique en constante évolution, l’équipe de Red Hat prend position en tant que membre fondateur de l’AI Alliance. C’est un consortium international dédié à la promotion d’une intelligence artificielle (IA) sûre, responsable et ancrée dans l’innovation ouverte.

Partage de la vision de l’innovation ouverte

Chez Red Hat, l’équipe croit fermement en la collaboration ouverte comme moteur de l’innovation, une croyance étendue à l’IA. C’est pourquoi son engagement envers l’innovation ouverte se prolonge naturellement dans son adhésion à l’AI Alliance. L’équipe est convaincue que travailler ensemble favorisera des avancées significatives. L’AI Alliance n’est pas simplement une coalition, elle représente une communauté partageant la même vision et la même mission : façonner l’avenir de l’IA de manière responsable et éthique.

Engagement actif avec l’AI Alliance

Son adhésion à l’AI Alliance va au-delà de la simple collaboration. L’équipe s’engage activement à accélérer l’innovation ouverte dans le domaine de l’IA. En tant que membre du consortium, Red Hat souhaite contribuer au développement des technologies ouvertes dans les logiciels, modèles et outils. Elle est ravie de participer au façonnement de l’avenir de l’IA en utilisant l’innovation ouverte et les technologies open source, du cloud hybride au datacenter à la périphérie.

Le rôle majeur de la technologie open source dans l’IA

Red Hat, en tant que moteur de l’open source, étend son influence à l’IA. Dans le cadre de l’AI Alliance, ses communautés upstream, dont Open Data Hub, joueront un rôle essentiel en tant que plateforme d’intégration pour les modèles issus de l’alliance. De plus, ses offres de plateformes d’IA, telles que Red Hat OpenShift et Red Hat OpenShift AI, seront accessibles aux membres de l’alliance pour favoriser leur développement.

La puissance transformatrice de l’IA

En présentant chaque jour de nouvelles possibilités, l’intelligence artificielle devient rapidement une véritable force transformatrice. Les modèles de fondation et l’IA générative peuvent révolutionner notre façon de travailler, de vivre, d’apprendre et d’interagir. Chez Red Hat, l’équipe est consciente du rôle essentiel de l’innovation ouverte dans l’exploitation du plein potentiel de l’IA.

Agir tous ensemble

La récente émergence de l’IA générative a démontré l’ampleur des possibilités. En tant que membre fondateur de l’AI Alliance, l’équipe reconnaît le potentiel collectif d’un écosystème ouvert et diversifié. Cette alliance rassemble diverses institutions, des petites entreprises aux universités, des agences scientifiques aux grandes entreprises. L’équipe croit que l’innovation ouverte est cruciale pour créer des technologies bénéficiant à la société à grande échelle.

Promouvoir une IA responsable

Son engagement dans l’AI Alliance va au-delà de la création de technologies de pointe. Elle s’engage à contribuer à la création d’un écosystème ouvert garantissant une IA responsable. Cela implique de respecter des principes, tels que la rigueur scientifique, la confiance, l’éthique, ainsi que la résilience et la responsabilité, tout en repoussant les frontières de l’IA.

Rassembler la communauté technologique

Alors que l’équipe de Red Hat s’embarque dans cette aventure en tant que membre de l’AI Alliance, elle invite la communauté technologique à agir. Ensemble, elles peuvent construire, soutenir et défendre l’innovation ouverte dans le domaine de l’IA. Chez Red Hat, l’équipe a hâte de découvrir le potentiel encore caché. Elle s’engage donc à jouer un rôle clé dans le façonnement de l’avenir de l’IA. Le but est de permettre aux individus et aux sociétés du monde entier d’en bénéficier.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.