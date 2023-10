Mot de passe Gmail oublié : comment le récupérer en quelques clics

Un mot de passe Gmail oublié est une source de désagréments. C’est le cas notamment si l’adresse e-mail sert d’identifiant sur les comptes de réseaux sociaux. La réinitialisation reste possible si le propriétaire a associé un numéro de téléphone à son adresse.

Il est impossible aujourd’hui d’effectuer une inscription en ligne sans renseigner une adresse mail ou un numéro de téléphone. Associer ses comptes sur les réseaux sociaux à une adresse e-mail augmente les chances de récupération en cas de piratage ou de mot de passe oublié. Gmail figure parmi les services de messagerie les plus utilisés avec près de 2 milliards d’utilisateurs. Lorsque l’utilisateur a oublié son mot de passe Gmail, la réinitialisation peut sembler fastidieuse. Pourtant, en suivant ces quelques étapes, il peut retrouver son compte.

Gmail prévoit plusieurs méthodes pour réinitialiser le mot de passe. Les options proposées dépendent de la configuration effectuée par le propriétaire du compte. Heureusement, la réinitialisation se déroule généralement en 5 étapes :

Ouvrir la page de connexion Gmail et saisir l’adresse du compte. (Exemple : pierrerichard@gmail.com) puis appuyer sur suivant pour afficher le champ du mot de passe. Cliquer directement sur « mot de passe oublié » pour que Gmail affiche les options de réinitialisation. Gmail propose plusieurs méthodes d’authentification. Cela peut être la confirmation du numéro de téléphone pour qu’il puisse envoyer un code après. Il peut s’agir d’une clé d’authentification, etc. Si l’utilisateur ne peut pas exploiter les méthodes disponibles, il peut cliquer sur « essayer une autre méthode ». Si la vérification de l’identité a fonctionné, Gmail invite le propriétaire du compte à renseigner un nouveau mot de passe.

Supposons que toutes les méthodes ont échoué. L’utilisateur peut saisir une adresse à laquelle il peut toujours accéder. Par contre, les chances de réussite de cette démarche sont minces. Le support client de Gmail étudie le cas personnellement avant de trancher si la récupération est possible.

Pourquoi changer son mot de passe Gmail régulièrement ?

Pendant les formations sur la cybersécurité, salariés et simples utilisateurs sont invités à changer régulièrement leur mot de passe. C’est pourquoi un mot de passe Gmail oublié n’est pas un phénomène rare.

Les experts recommandent une réinitialisation tous les 90 jours. Néanmoins, avec un outil comme le gestionnaire de mots de passe, cette fréquence peut être de une à deux fois par an.

Malgré cela, le changement régulier procure de nombreux avantages qui méritent d’être connus. D’abord, cet acte réduit les risques d’utilisation d’un mot de passe enregistré. Ceci arrive lorsque l’utilisateur perd son ordinateur ou son téléphone. Des personnes malveillantes peuvent accéder à leur session.

Les risques de piratage diminuent également. Les hackers réalisent des milliers de tentatives pour accéder à un compte. Si le propriétaire change de mots de passe fréquemment, il multiplie le nombre de tentatives des malfaiteurs et réduis leur chance de réussite.

Les pirates actuels utilisent des enregistreurs de frappe pour mémoriser les mots de passe d’un internaute facilement. Un changement régulier réduit les chances de réussite de cette méthode.

Dans une entreprise, cela arrive qu’un collègue se connecte avec le poste d’un autre. Ce dernier peut mémoriser le mot de passe du propriétaire, ce qui peut mettre en danger l’entreprise. Un changement fréquent contribue à protéger les informations sensibles liées au travail.

Pourquoi utiliser un gestionnaire de mot de passe ?

Sachant les avantages d’un changement régulier de mot de passe, la mémoire n’arrive pas à suivre le rythme. Ceci augmente les chances d’un mot de passe Gmail oublié.

Pour éviter ce désagrément, l’utilisateur peut s’appuyer sur un gestionnaire de mots de passe. Des outils comme NordPass prennent en charge le stockage des informations de connexion à la place de l’internaute. Celui-ci n’a plus besoin de mémoriser chaque identifiant et mot de passe. De plus, il peut se permettre d’utiliser un mot de passe unique sur chacun de ses comptes en ligne. Un utilisateur de NordPass n’a pas besoin de remplir les champs d’authentification, le logiciel le fait à sa place.

Une autre fonctionnalité pertinente du meilleur gestionnaire de mots de passe Nordpass est la génération. Un internaute en manque d’inspiration peut compter sur lui pour fournir un mot de passe Gmail long et robuste. La chaîne de caractères comprend des majuscules, minuscules, chiffres et symboles. Un pirate mettra des siècles à le déchiffrer.

Avec cet outil, fini le mot de passe Gmail oublié. L’unique code à mémoriser est celui du logiciel tel un coffre-fort numérique.