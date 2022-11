Revenge Porn : ne lisez surtout pas ces milliers d’histoires intimes en fuite

Le site web « getrevengeonyourex.com » propose des services de vengeance contre son ex. Malheureusement, un hacker vient de publier la base de données du site web contenant des milliers d’histoires intimes et érotiques sur les utilisateurs…

Comme le dit l’adage, la vengeance est un plat qui se mange froid. Et malheureusement, ce plat peut aussi se partager…

Le 13 septembre 2022, un hacker a publié une base de données sur un forum populaire dédié au cybercrime. Cette plateforme du Dark Web permet à n’importe qui de télécharger les fichiers mis en ligne, à la seule condition de s’inscrire ou de s’acquitter d’une somme modique.

Jusque-là, rien d’extraordinaire. De nombreuses bases de données piratées sont directement mises en vente sur le Dark Web, puis exploitées par les cybercriminels à des fins de phishing ou d’usurpation d’identité.

Toutefois, cette database en question s’avère particulièrement sensible. Et pour cause : elle est issue du site web « getrevengeonyourex.com », proposant des services de revanche contre son ex…

Des milliers d’histoires sexuelles exposées au grand jour

Pour permettre aux amoureux éconduits de se venger, la plateforme propose de nombreuses options. Il est par exemple possible de harceler son ex par SMS, lettres, coupes de fils anonymes ou mail sur sa boîte professionnelle. De quoi lui empoisonner l’existence.

Or, l’utilisateur désirant se venger doit commencer par rédiger le message qu’elle souhaite transmettre à son ex. Vous l’aurez compris : la base de données du site regorge de longues histoires épicées contenant des détails érotiques.

Tous les abonnés de cette plateforme étaient convaincus que personne ne lirait leurs récits, à l’exception des administrateurs du site. Votre voisine ou votre collègue ont donc pu déballer tous leurs secrets inavouables sans aucune retenue sans soupçonner le danger…

Ainsi, suite à ce piratage, outre les données habituellement révélées lors d’une fuite, de nombreux détails intimes sont exposés publiquement. En plus des noms, adresses mail et physiques, numéros de téléphone des utilisateurs et de leurs ex, leurs histoires sexuelles sont accessibles à n’importe qui sur la toile.

L’historique d’achats et même les mots de passe en texte clair ont aussi été dévoilés. Le hacker à l’origine du leak offre gratuitement des extraits de messages, confirmant que la database est authentique. C’est donc une véritable catastrophe pour les usagers.

Comment vérifier si vos données sont en fuite ?

New sensitive breach: Get Revenge On Your Ex had almost 80k email addresses exposed in September. Data also included physical and IP addresses, phone numbers and other personal information about victims. 80% were already in @haveibeenpwned https://t.co/LGaAniKeSA — Have I Been Pwned (@haveibeenpwned) November 15, 2022

Le chercheur en cybersécurité Troy Hunt, créateur de la plateforme haveibeenpwned.com, s’est intéressé à cet incident qualifié de « très sensible ». C’est lui qui l’a révélé au grand jour sur Twitter. Si vous utilisiez ce site, vous pouvez vous rendre sur son site haveibeenpwned.com pour vérifier si vos données sont en fuite.

De même, l’expert en cybersécurité Daniel Markuson de NordVPN souligne les conséquences potentiellement tragiques de ce piratage : « une partie de ces presque 80 000 personnes deviennent victimes deux fois de leur ex. La première en étant exposé sur le site lui-même avec tout ce que cela implique (actions de vengeance et harcèlement) et la seconde en ayant ses coordonnées et les détails intimes de leur vie exposés sur le DarkWeb ».

De son côté, Getrevengeonyourex.com n’a pas encore communiqué sur cette attaque. Au total, plus de 80 000 personnes seraient concernées par ce leak à l’échelle mondiale…