Révolte en vue contre les pubs obligatoires sur Instagram

Meta, la société mère d'Instagram, fait face à un tollé après avoir testé une nouvelle forme de publicité invasive sur son application photo populaire. Cette fonctionnalité, appelée « ad break », oblige les utilisateurs à regarder des annonces non sautables pendant quelques secondes avant de pouvoir reprendre leur navigation.

Les « ad breaks » sont décrits comme « une nouvelle manière de voir des publicités sur Instagram ». Lorsqu'un utilisateur est confronté à cette publicité, un court clip vidéo non sautable apparaît, accompagné d'un compte à rebours au bas de l'écran. Il doit alors regarder l'intégralité de la publicité avant de pouvoir poursuivre son défilement sur l'application.

Réactions négatives des utilisateurs

Bien que les publicités non sautables existent sur d'autres plateformes, elles semblent beaucoup plus intrusives sur Instagram. Les internautes ont fait largement part de leur mécontentement sur les réseaux sociaux, affirmant que cette expérience perturbe leur flux de navigation habituel et contrôle de manière agressive leur utilisation de l'application.

Sur Reddit, la plupart des commentateurs ont indiqué qu'ils fermaient immédiatement l'application après avoir vu ces publicités. « Meta a des designers UX de premier ordre, n'ont-ils pas fait de recherche sur cette fonctionnalité avant de la lancer auprès du public ? Cela interrompt complètement le flux de l'utilisateur », s'est plaint un utilisateur.

Pour l'instant, ces publicités intrusives « ad breaks » ne concernent qu'un échantillon restreint d'utilisateurs Instagram. Néanmoins, si Meta généralise ce dispositif, l'entreprise doit se préparer à affronter une vague de contestation massive.

Le géant des réseaux sociaux n'est pas à son premier écueil publicitaire. Il y a deux ans, la prolifération d'annonces envahissant les fils d'actualité avait suscité un déluge de protestations.

Comme alors, le groupe devra donc concilier ses objectifs commerciaux avec l'impératif de préserver une navigation fluide, sous peine d'exaspérer davantage ses usagers et de les faire passer à la concurrence.

