Vidéo : le robot humanoïde le plus puissant du monde encaisse les front kicks

Unitree lève le voile sur une nouvelle version de son robot H1 ! Dans la vidéo de présentation, cet humanoïde encaisse de grands coups de pieds frontaux sans même perdre l’équilibre ou dévier sa trajectoire. Mieux vaut l’avoir sous vos ordres que de l’affronter dans un combat !

C’est acté par les géants de la Silicon Valley : après les IA génératives comme ChatGPT, la prochaine révolution sera celle des robots humanoïdes.

Depuis la présentation du Tesla Optimus par Elon Musk en 2022, un véritable écosystème industriel s’est développé dans le monde entier. Avec un seul but : créer des robots bipèdes dotés d’IA, capables de nous aider dans toutes les tâches manuelles… voire de nous remplacer.

Plusieurs entreprises ont déjà commencé à commercialiser leurs automates, comme Apptronik au Texas ou 1X en Norvège. De son côté, Agility Robotics vient d’ouvrir son usine Robofab dans l’Oregon qui va produire 10 000 robots par an !

À présent, c’est au tour de la firme chinoise Unitree, basée dans la ville de Hangzhou près de Shanghai et fondée en 2017 d’annoncer une avancée majeure dans le domaine.

Cette entreprise s’est fixé pour objectif de démocratiser la robotique bipède, et aspire à ce qu’ils soient aussi répandus et abordables que les smartphones ou les drones de loisir.

Auparavant, elle était déjà une actrice de premier plan dans le domaine de la robotique quadrupède, avec notamment le robot Go2 dont le prix débute à 1600 dollars.

Elle a notamment conçu des mécanismes de jambes et des systèmes de navigation très avancés par rapport à la concurrence.

Unitree H1 : le robot le plus puissant du monde

Ce 8 décembre 2023, Unitree vient de dévoiler la nouvelle version de son humanoïde H1, présenté comme « le plus puissant robot humanoïde généraliste du monde ».

Il est notamment doté d’un groupe motopropulseur qui lui fournit « le plus haut niveau de vitesse, de puissance, de manoeuvrabilité et de flexibilité » selon le site officiel du constructeur.

Sa taille est d’environ 180 centimètres pour un poids de 47 kg. Il embarque un moteur et un train d’engrenage développés en interne par Unitree. Sa batterie 15-ah offre une capacité de 0.863kWh.

En termes de vision, le robot est équipé d’un capteur 3D LiDAR et d’une caméra de profondeur. Ses joints de jambes confèrent 5 degrés de liberté, et ses bras 4 degrés.

Étonnamment, les premières images révèlent une absence de main. À la place, on retrouve un bouton rembourré au bout de chaque bras. Ce n’est toutefois que temporaire, puisqu’Unitree promet la présentation imminente de ses mains. Sa vitesse de marche de 5,6 km/h est similaire à celle d’un humain.

Jusqu’à présent, ce robot n’a donc a priori rien de particulier. Toutefois, dans la vidéo de présentation, on peut voir un ingénieur tenter de perturber son mouvement en lui assénant un coup de pied pendant qu’il marche.

Cette tentative se révèle vaine. Le robot retrouve aussitôt son équilibre et reprend sa ballade (sans même prendre la peine de rendre les coups, heureusement).

Un robot IA idéal pour les opérations d’inspection

Avec un couple maximal de 360 Nm aux genoux, cet humanoïde est capable de marcher et de courir de façon autonome sur les terrains les plus complexes et accidentés. Cette polyvalence peut le rendre utile pour de nombreuses industries différentes.

La firme a notamment présenté le futur de sa technologie IA sur son robot quadrupède B1, qui s’avère particulièrement utile pour l’inspection. Son système de reconnaissance avancé lui permet de transmettre des informations en temps réel.

Son LIDAR 3D permet la planification automatique d’itinéraire, l’évitement de collision, et le scanning à haute précision. Il permet de réduire les erreurs et le temps requis pour inspecter au strict minimum.

Un super téléobjectif lui permet aussi de lire les données de compteur à distance, et une tête à double spectre d’imagerie thermique surveille les changements de température pour assurer la sécurité et la stabilité de l’équipement.

Grâce aux algorithmes IA créés par Unitree lui permettant d’identifier les objets, le bras mécanique Arm Z1 prend en charge différentes tâches comme le contrôle d’interrupteurs ou la pression de boutons.

Il peut également se connecter à des systèmes tiers pour générer et améliorer des rapports d’inspection et aider les équipes humaines à suivre et maintenir le matériel et les opérations.

Prix et date de sortie

Pour l’heure, sa date de commercialisation n’a pas encore été annoncée. Les premières livraisons devraient débuter au premier trimestre 2024, et les commandes sont déjà ouvertes.

Toutefois, si vous souhaitez acquérir votre propre robot H1, sachez qu’il faudra mettre la main à la poche. Le prix devrait avoisiner les 150 000 dollars…