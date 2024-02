Rouen lance sa collection de NFT : n’est-ce pas légèrement trop tard ?

Rouen, la ville historique au cœur de la Normandie, se lance dans une aventure numérique audacieuse en dévoilant sa collection de NFT. Ce geste, à la fois moderne et surprenant, intervient dans un contexte où le marché des NFT a connu des jours meilleurs. Alors, cette initiative est-elle un coup de maître ou un pas hors du temps ?

Rouen embrasse la modernité avec ses NFT

Rouen, riche de son passé, fait un pas audacieux vers le futur en proposant des souvenirs virtuels de ses sites emblématiques sous forme de NFT. Cette initiative permet aux visiteurs de repartir avec une part numérique de l’histoire, immortalisée dans des tokens uniques. Grâce à un simple scan de QR code, ils peuvent acquérir des représentations 3D de lieux. L’entreprise Keru rend possible cette démarche.

Par la suite, en quelques secondes, la transaction est effectuée, et le visiteur peut commencer à constituer sa bibliothèque personnelle de souvenirs numériques. Cette expérience innovante ne se limite pas à un geste symbolique. Au contraire, elle transforme la manière dont les souvenirs de voyage sont collectés et conservés.

Avantages tangibles pour les détenteurs de NFT

L’intérêt de posséder un NFT de Rouen va au-delà de l’aspect novateur. Les détenteurs bénéficient d’avantages concrets lors de leur visite dans la métropole. Ces avantages offrent réductions sur parcours numériques, accès privilégié à attractions et visites audioguidées à tarif réduit.

En plus de cela, ces avantages créent une valeur ajoutée à l’expérience touristique. Ils renforcent le lien entre le patrimoine et les technologies. C’est une manière pour la ville de remercier et de fidéliser ses visiteurs, en leur offrant une expérience enrichie et personnalisée.

Un marché des NFT en question

Toutefois, l’enthousiasme suscité par cette initiative doit être tempéré par la réalité du marché des NFT. L’année précédente a été marquée par une chute drastique de l’intérêt et des investissements dans les NFT. D’après NFT18, le trading de NFT a subi une « perte record » d’environ un milliard de dollars et une chute de 62% en volumes annuels par rapport à 2022.

Dans ce contexte, l’initiative de Rouen peut sembler contre-intuitive. Est-ce le bon moment pour investir dans les NFT, ou la ville risque-t-elle de s’engager dans une voie sans retour ? Certains y voient une démarche pionnière, anticipant un renouveau de l’intérêt pour les NFT. En revanche, d’autres la considèrent comme un effort tardif pour rejoindre une tendance déjà sur le déclin.

