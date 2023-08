RX enrichit son catalogue en acquérant Corp Events

RX annonce l’acquisition de Corp Events, très connu en France pour ses événements high-tech. Son prestigieux catalogue vient ainsi enrichir celui de RX.

RX continue sa marche en avant pour devenir la référence en matière d’organisation d’événements de qualité dans le secteur des nouvelles technologies. L’entreprise renforce sa position de leader en France avec cette nouvelle acquisition. En effet, RX s’attribue le catalogue de Corp Events incluant l’incontournable Big Data & AI Paris.

Des événements leaders axés sur l’intelligence artificielle

Lancé en 2012, Big Data & AI Paris fait partie des événements phares de tout l’écosystème Big Data en France. Celui-ci a pour particularité de posséder un volet consacré à l’intelligence artificielle. À noter que le salon rassemble plus de 200 marques et 15 000 professionnels, ainsi que des experts du marché de la donnée.

Pour précision, l’édition annuelle du Big Data & AI Paris se tiendra les 25 et 26 septembre prochains au Palais des Congrès de Paris. Par ailleurs, Big Data & AI Toronto – prévu au Canada du 18 au 19 octobre prochains – intègre également le catalogue de RX.

D’autre part, Corp Events a organisé, l’an dernier, la première édition du World Artificial Intelligence Cannes Festival (WAICF). Il s’agissait d’une collaboration avec l’Institut EuropIA et la SEMEC, le gestionnaire du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Le WAICF vient donc intégrer le catalogue de RX. À noter que la deuxième édition aura lieu du 8 au 10 février 2024.

RX France très satisfait de l’arrivée de Corp Events

Pour RX, cette acquisition s’inscrit pleinement dans sa stratégie de croissance dans le milieu des nouvelles technologies. Rappelons qu’en janvier 2022, l’entreprise avait déjà racheté l’organisateur britannique 3rd Street Group Ltd. Ce rachat lui avait permis de mettre la main sur le Big Data LDN se déroulant chaque année à Londres.

RX mise beaucoup sur le dynamisme du marché de la donnée. La compagnie accueille ainsi l’arrivée de Corp Events avec de l’enthousiasme. « Nous sommes très heureux d’enrichir notre portefeuille avec l’arrivée de Corp Events et je me réjouis de travailler prochainement avec l’équipe », a commenté son directeur général, Hugh Jones.

C’est principalement la branche française de RX qui se satisfait de la nouvelle acquisition. Son patron, Michel Filzi, n’a pas manqué de saluer l’incroyable travail de Corp Events ces dernières années. La manière dont l’organisateur a réussi à imposer « des salons leaders dans une quinzaine de secteurs différents en France » impressionnent chez RX.

Une opportunité de voir plus grand pour Corp Events

Chez Corp Events, on se satisfait également de ce rachat. Son patron voit en l’opération une opportunité de développer les événements de l’entreprise. Comme chez sa nouvelle maison mère, Olivier Cadi et son équipe veulent profiter de la forte croissance de l’économie de la donnée et des nouvelles technologies.

« Je suis impatient que nos équipes se rencontrent afin qu’elles puissent partager leurs savoir-faire et leur engagement pour faire évoluer nos marques et nos produits », a expliqué Cadi. En effet, les ressources de RX vont permettre à Corp Events de pouvoir rayonner à l’international.