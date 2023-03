Salesforce lance Einstein GPT, un ChatGPT pour les entreprises : tout savoir

Salesforce, le géant américain du cloud computing, vient de lancer une nouveauté qui va révolutionner l’univers des entreprises : Einstein GPT. Il s’agit d’un chatbot basé sur GPT-3.5 qui permet aux entreprises de communiquer plus facilement avec leurs clients.

Grâce à cette technologie, les entreprises pourront proposer des réponses rapides et personnalisées à leurs clients, sans avoir besoin de mobiliser un agent du service clientèle. Cette innovation est rendue possible grâce à l’utilisation de l’API de ChatGPT d’OpenAI. Cette intégration permet à Einstein GPT de comprendre le langage naturel et d’offrir des réponses cohérentes et pertinentes aux requêtes des clients.

Einstein GPT : Le chatbot révolutionnaire de Salesforce pour les entreprises

Salesforce est une entreprise connue pour ses solutions de cloud computing destinées aux entreprises. L’annonce de leur dernier produit, Einstein GPT, va certainement révolutionner l’expérience de l’interaction dans le milieu professionnel.

Basé sur la technologie de pointe GPT-3 d’OpenAI, ce chatbot est capable de générer des résumés de clients et des courriels personnalisés. De plus, il peut également rédiger des textes marketing, des lignes de code et même des images pour les campagnes de promotion. Ce chatbot s’intègre parfaitement CRM de Salesforce et permet une meilleure communication avec les clients.

En s’associant avec OpenAI, Salesforce a accès à des sources d’informations publiques et à des données internes de l’entreprise. En effet, les clients de Salesforce peuvent entraîner Einstein GPT à partir de leurs propres données.

L’acquisition de Slack par Salesforce en 2020 a montré son engagement dans le domaine de la communication professionnelle. Avec Einstein GPT, Salesforce a franchi un pas de plus vers l’optimisation de la relation client pour les entreprises. Les clients de Salesforce ont de quoi être enthousiasmés par cette nouvelle innovation.

Salesforce : une utilisation responsable de l’IA générative avec Einstein GPT

Salesforce prend très au sérieux la responsabilité de l’utilisation de l’IA générative dans ses solutions. Pour éviter tout risque de mauvaise utilisation de la technologie, l’entreprise a integré un système de vérification dans l’outil. Cette fonctionnalité exige toujours l’approbation d’un utilisateur humain sur les contenus créés par Einstein GPT.

Dans cette optique, l’utilisateur peut entrer un prompt pour déclencher la réponse de l’IA, puis affiner le contenu en tapant d’autres commandes pour spécifier ses besoins. Une fois satisfait du résultat, l’utilisateur peut transférer le contenu généré dans un courriel avec un simple click. Ces mesures de sécurité garantissent la qualité et la pertinence des réponses tout en offrant une utilisation responsable de la technologie. Cette approche responsable est essentielle pour protéger la réputation de Salesforce et renforcer la confiance des clients dans ses solutions.

Avec la récente annonce d’Einstein GPT, Salesforce rejoint la liste croissante d’entreprises qui utilisent l’IA générative pour améliorer leurs activités. Cette technologie est en effet de plus en plus populaire, avec l’engouement suscité par ChatGPT depuis son lancement en novembre. Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à se tourner vers l’IA pour optimiser leur communication avec leurs clients, et les grands noms de la technologie comme Microsoft et Google se lancent également dans la course.