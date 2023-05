Salesforce Tableau : le Big Data entre dans l’ère de l’IA générative

La fusion de Salesforce Tableau et de l’IA générative va permettre l’émergence d’une nouvelle ère pour le Big Data. Les entreprises peuvent désormais exploiter les données de manière plus efficace et prendre des décisions plus éclairées.

Aujourd’hui, avec l’avènement de l’apprentissage automatique, l’outil de visualisation de données est entré dans une nouvelle ère passionnante. Cependant, ce réseau de neurones génératifs révolutionne le traitement du Big Data en créant des modèles, prédisant les résultats et identifiant les tendances.

Tableau Pulse de Salesforce : l’IA au service de l’expérience professionnelle personnalisée

Tableau Pulse, un outil développé par Salesforce, intègre l’Intelligence Artificielle (IA) pour personnaliser l’expérience professionnelle des utilisateurs. Pour y parvenir, Tableau GPT utilise des mesures adaptées à chaque utilisateur. Cela consiste à analyser à la fois le langage naturel et les données visuelles. Les responsables informatiques sont majoritairement favorables à l’utilisation de ce traitement du langage naturel génératif. Il semble que cela puisse contribuer grandement à la compréhension des données. Cependant, 80% des personnes impliquées le perçoivent comme un avantage. En outre, une proportion significative de 57% d’entre elles se montrent enthousiastes à son égard.

Par ailleurs, 75% ont prévu de mettre en place cette technologie dans les 18 prochains mois. Néanmoins, 71% des responsables informatiques expriment leur inquiétude quant aux nouveaux risques de sécurité pour les données liés à l’utilisation de ce réseau de neurones. De plus, 66% estiment que leurs employés ne possèdent pas les compétences requises pour une utilisation efficace de l’IA générative. Enfin, pour 55% des personnes interrogées, la qualité des données doit être précise, complète et unifiée pour que ce traitement de langage naturel soit véritablement efficace.

Salesforce Tableau utilise l’IA pour rendre les données accessibles à tous

Selon François Ajenstat, responsable produit chez Salesforce Tableau, la visualisation des données a connu une évolution considérable en deux décennies. Auparavant, les rapports tabulaires étaient les outils privilégiés pour visualiser les données. Par contre, ils étaient peu interactifs et peu stimulants. Aujourd’hui, l’objectif de Tableau est de donner une nouvelle dynamique à l’utilisation des données. Cela consiste à proposer une expérience interactive et conviviale. Néanmoins, moins de 30% des employés ont accès aux données, selon M. Ajenstat. Une étude menée par Salesforce révèle que 41% des dirigeants d’entreprise ont du mal à comprendre les données. Tout ça, en raison de leur complexité ou de leur manque d’accessibilité.

Par ailleurs, 67% des décideurs n’utilisent pas les données pour ajuster les prix en fonction des conditions économiques. Cependant, pour toucher un public plus large, il est crucial de proposer les données sous différentes formes. Selon M. Ajenstat, l’intégration de l’analyse des données dans toute l’organisation est complexe. Ainsi, l’expérience doit être facile et familière pour les utilisateurs.

Comment l’Intelligence Artificielle révolutionne l’analyse du Big Data ?

À mesure que notre monde devient de plus en plus numérique, les entreprises accumulent d’énormes quantités de données, communément appelées « Big Data ». Mais ces données brutes ne sont pas exploitables sans l’utilisation des technologies appropriées pour les analyser et en extraire des informations pertinentes. L’intelligence artificielle (IA) joue donc un rôle crucial dans ce processus.

Ce modèle de langage naturel peut être employé pour examiner et interpréter les données, en identifiant des modèles et des tendances qui seraient difficiles à détecter autrement. Les entreprises peuvent ensuite utiliser ces informations pour prendre des décisions éclairées et précises, ce qui peut entraîner une meilleure efficacité et une amélioration de leur avantage concurrentiel.

De plus, l’IA peut aider à automatiser les tâches répétitives et chronophages, permettant ainsi aux employés de se concentrer sur des tâches plus stratégiques et à plus forte valeur ajoutée.

Cependant, l’utilisation de ce réseau de neurones pour le traitement du Big Data n’est pas sans risques, notamment en ce qui concerne la confidentialité et la sécurité des données.