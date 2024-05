Zero Copy Network, connecter et sécuriser les données comme jamais auparavant

Salesforce a annoncé le lancement du Zero Copy Partner Network. Ce réseau vise à libérer les données « piégées » dans des silos à travers des intégrations sécurisées et bidirectionnelles. Ce système innovant s'appuie sur la plateforme Salesforce Einstein 1. Cette dernière offre des intégrations sans copie pour les data lakes et lakehouses utilisant Apache Iceberg.

Un pivot pour l'adoption de l'IA

Dans un contexte où la transformation numérique par l'IA devient cruciale, la gestion des données se pose en priorité absolue. Pourtant, 92% des responsables IT reconnaissent le besoin accru de données fiables. Alors que 59% admettent l'absence d'une stratégie de données unifiée.

Selon David Schmaier, Chief Product Officer chez Salesforce, « Pour profiter du plein potentiel de l'IA, il faut un socle de données complet, unifié et fiable. Ce n'est qu'en permettant aux clients de contrôler l'accès, l'utilisation et l'intégration de leurs données, que l'on pourra accélérer l'adoption de l'IA. »

Partenariats stratégiques pour une intégration optimisée

Renforçant son infrastructure, Salesforce a annoncé des partenariats étendus avec des leaders de la technologie de données comme Google BigQuery, Snowflake, Amazon RedShift et Databricks. Ces collaborations stratégiques visent à simplifier les processus complexes traditionnellement associés à l'intégration et la migration des données entre Salesforce et d'autres entrepôts de données externes.

La méthode zéro copie, à l'opposé des méthodes ETL traditionnelles, offre une alternative efficace et sécurisée. Elle réduit globalement les risques et augmente la facilité d'utilisation.

Avantages des intégrations zéro copie

Les intégrations zéro copie changent radicalement la manière dont les entreprises gèrent la sécurité des données.

En éliminant la nécessité de déplacer physiquement les données, elles assurent une meilleure traçabilité et centralisent le contrôle d'accès aux données à leur source. Cette approche minimise les risques liés à l'exposition des données et offre une fiabilité accrue. Ce qui permet aux applications d'accéder directement aux données récentes. Un atout qui est essentiel pour des décisions basées sur des informations actuelles.

Expansion et support de nouvelles fonctionnalités

Les nouvelles fonctionnalités incluent l'extension des partenariats permettant des intégrations zéro copie entre Data Cloud et des plateformes comme IBMwatsonx.data et Microsoft Azure.

Ces partenariats permettent un accès bidirectionnel aux données. Le but étant d'offrir une grande quantité d'informations utiles pour les entreprises. De plus, avec l'augmentation de l'utilisation des formats de table comme Apache Iceberg, Salesforce Data Cloud peut maintenant accéder directement à ces données. Cela offre une méthode plus efficace de virtualisation des données.

Kits Zéro Copie et nouveaux jeux de données

Avec l'introduction des Data Kits, Salesforce permet aux éditeurs indépendants de distribuer des jeux de données directement utilisables via des intégrations zéro copie. Ces kits, disponibles sur Salesforce AppExchange, facilitent l'intégration de données de haute valeur sans nécessiter de transformations. Ces derniers améliorent ainsi l'efficacité et la valeur des données intégrées.

Rôle des partenaires dans l'écosystème Zero Copy

Le Zero Copy Partner Network inclut des entreprises de conseil de premier plan comme Accenture, Capgemini et Deloitte. Ces partenaires jouent un rôle crucial dans l'aide aux clients pour l'intégration de ces technologies. En collaborant étroitement avec Salesforce, ces entreprises assurent que les clients peuvent tirer pleinement parti de leurs investissements en données.

Impact potentiel sur les entreprises

Ce réseau novateur positionne Salesforce à l'avant-garde de la gestion des données pour l'IA. En facilitant un accès sécurisé et immédiat aux données nécessaires, Salesforce aide les entreprises à maximiser leur productivité, à enrichir l'expérience client et à innover rapidement. La flexibilité et la capacité de gestion offertes par les solutions de Salesforce transforment radicalement la manière dont les données soutiennent les décisions d'affaires.

En somme, avec le lancement du Zero Copy Partner Network, Salesforce redéfinit non seulement l'accès aux données. Elle ouvre également la voie à une utilisation plus intelligente et intégrée de l'IA dans le monde des affaires.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

