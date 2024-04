Sécurité numérique : Quand La Plateforme et Lefebvre Dalloz créent une nouvelle référence

La Plateforme, une école d'informatique solidaire, a annoncé l'ouverture de Cybersup, sa nouvelle école dédiée à la cybersécurité, en septembre 2024 à La Défense. Cette initiative est réalisée en partenariat avec Frojal, actionnaire principal de Lefebvre Dalloz.

La sécurité numérique est devenue aujourd'hui une priorité absolue. Et dans ce contexte, une initiative audacieuse voit le jour. L'école d'informatique La Plateforme, connue pour son approche novatrice de l'enseignement, s'associe à Frojal, actionnaire majeur du groupe Lefebvre Dalloz, spécialiste du droit numérique. Ensemble, ils lancent Cybersup, une nouvelle entité dédiée à la formation des futurs experts en cybersécurité.

Une réponse concrète à un besoin criant

Avec la multiplication des cybermenaces, la demande en professionnels qualifiés dans ce domaine ne cesse de croître. Cybersup se positionne comme une solution pragmatique pour combler ce déficit de compétences. Dès la rentrée 2024, les étudiants auront la possibilité de s'inscrire à deux programmes d'excellence : un bachelor en cybersécurité (Bac+3) et un Master of Science de délégué à la protection des données (Bac+5).

Ces cursus, accessibles en alternance, offrent une immersion totale dans l'univers de la cybersécurité. Des fondamentaux aux dernières avancées technologiques, en passant par les enjeux réglementaires, les apprenants bénéficieront d'une formation complète.

Grâce au concours d'experts tels qu'Advens, spécialisé dans les services de sécurité managés, et à l'expertise juridique de Lefebvre Dalloz, Cybersup garantit un enseignement de qualité supérieure. Et pour couronner le tout, ces programmes sont inscrits au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), offrant ainsi une reconnaissance officielle de l'État.

Un tremplin vers l'avenir numérique

Au-delà de Cybersup, La Plateforme poursuit sa mission ambitieuse de former une nouvelle génération de talents dans le domaine de l'informatique. Avec déjà 750 étudiants répartis dans diverses régions, l'établissement vise à atteindre un objectif ambitieux de 3 000 apprenants formés à l'IT d'ici 2026. Pour soutenir cette croissance, un nouveau campus de 25 000 mètres carrés est en construction au cœur de Marseille, avec le soutien d'investisseurs institutionnels et de la Région Sud Paca.

En somme, cette initiative conjointe entre La Plateforme et Frojal représente un tournant majeur dans la formation en cybersécurité. Alliant rigueur académique et expérience pratique, Cybersup se positionne comme un tremplin vers un avenir numérique plus sûr et plus prometteur.

