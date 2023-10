Ces scientifiques créent un ChatGPT pour la science : une révolution ?

Ces dernières années, l’IA a fait irruption dans le monde scientifique, accélérant le progrès des connaissances. Aujourd’hui, nous plongeons dans une initiative révolutionnaire qui associe les scientifiques et l’IA, spécifiquement à travers le potentiel de ChatGPT.

Un groupe international de scientifiques travaille activement sur le développement d’un outil inspiré de ChatGPT. L’objectif c’est d’accélérer les découvertes. L’intelligence artificielle, déjà largement exploitée par ces chercheurs, a transformé la manière dont nous approchons la médecine, l’astronomie, la climatologie et bien d’autres domaines.

Les scientifiques et ChatGPT unissent leurs forces pour une recherche révolutionnaire

Cette collaboration entre scientifiques est nommée Polymathic AI. Utilisant la technologie de ChatGPT, elle établit une plateforme destinée à renforcer la recherche et permettre aux scientifiques de déchiffrer des phénomènes complexes. Que ce soit en médecine, en astronomie ou en climatologie, l’IA offre une nouvelle perspective. Grâce à un apprentissage sur des données variées comme des articles et brevets, cette IA pourrait bientôt s’avérer indispensable.

Shirley Ho, à la tête du projet, est convaincue de son potentiel. « Cela va complètement changer notre usage de l’IA dans la recherche », déclare-t-elle. L’analogie qu’elle propose est captivante. Acquérir de nouvelles compétences avec l’IA, c’est comme apprendre une nouvelle langue quand on en maîtrise déjà cinq.

Mais que peut faire cet outil que l’humain ne peut pas ? Une étude menée par des scientifiques révèle que ChatGPT est plus créatif que 99% des humains. Il possède la capacité d’analyser des modèles et des données de façon inédite. Ainsi, il peut découvrir des liens que même les scientifiques pourraient passer à côté. Siavash Golkar, chercheur associé, voit en lui une réponse à la spécialisation croissante des domaines scientifiques. Il permettrait de faire des recoupements entre plusieurs disciplines, une tâche ardue pour l’homme.

ChatGPT-like tool to advance scientific studies is in the makinghttps://t.co/EMFGWVcSey — Interesting Engineering (@IntEngineering) October 15, 2023

Précision et transparence, les maîtres-mots de l’initiative

Certes, tout n’est pas parfait. ChatGPT, comme toute technologie, présente des défis. La précision, en particulier avec les chiffres, est un défi à relever. Mais les scientifiques sont déterminés. Leur stratégie consiste à traiter les nombres en tant que valeurs distinctes plutôt que de les assimiler à des lettres.

L’intégration de données authentiques et précises est également une priorité. Ces données proviendront d’études sérieuses en physique cosmique et autres disciplines. L’objectif ultime étant de rendre cet outil aussi performant et précis que possible.

Et dans cette aventure, la transparence est essentielle. « Nous voulons que tout soit public », insiste Shirley Ho. Les scientifiques cherchent à démocratiser l’IA pour que, à terme, toute la communauté puisse bénéficier de ses avancées.

Derrière Polymathic AI, c’est une équipe riche et variée qui se mobilise. Des chercheurs de la Fondation Simons, de l’Université de New York ou encore de Cambridge unissent leurs forces. Avec des spécialistes en physique, en IA ou en neurosciences, cette diversité est le gage d’une approche complète et innovante.

À terme, ces scientifiques et ChatGPT pourraient bien révolutionner notre manière d’aborder la recherche. Une alliance prometteuse pour des découvertes encore inimaginables. Reste à suivre l’évolution de cette collaboration inédite dans les mois à venir.